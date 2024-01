Vierter Sieg in Folge für die Wild Wings

Die Wild Wings haben am Freitag vor 5042 Zuschauern mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG gewonnen.

SERC-Trainer Steve Walker hatte an seinem 53. Geburtstag leicht umgestellt: Peter Spornberger rückte in der Abwehr für Johannes Huß ins Team. Es war kein furioses erstes Drittel. Beide Mannschaften neutralisierten sich bei fünf gegen fünf Feldspieler weitgehend. Alexander Karachun kassierte zwei Strafminuten. In Überzahl wurde die DEG durch Luis Üffing gefährlich. Auf der anderen Seite brachte Philip Feist den Puck nicht unter. Dann Powerplay für Schwenningen. Drei Sekunden vor Ablauf der Strafe von Brendan O’Donnell markierte Tylor Spink mit seinem sechsten Saisontor das 1:0 (17.).

Etwas mehr als zwei Minuten waren im zweiten Drittel gespielt, da vermochte der SERC zu erhöhen. Zach Senyshyn markierte sein achtes Saisontor. Arkadiusz Dziambor hatte dann das 3:0 auf dem Schläger Goalie Henrik Haukeland war aber zur Stelle. Auf der anderen Seite musste Joacim Eriksson gegen O’Donnell abwehren. Nach einem Fehler der Düsseldorfer im Spielaufbau wäre beinahe Ken Andre Olimb erfolgreich gewesen. Zum Ende des Mittelabschnittes machten die Rheinländer aber Druck. Eriksson musste gegen Oldie Philip Gogulla eine Glanzparade zeigen. Als Schiedsrichter Roman Gofman zu unrecht Ben Marshall für zwei Minuten auf die Strafbank schickte, skandierten die SERC-Fans „Gofman raus!“

Im letzten Drittel dann wieder ein Überzahlspiel für die Schwäne, das diesmal aber nicht gut genug war. Auf der anderen Seite dann Glück für die Einheimischen, dass ein DEG-Geschoss nur an die Latte ging. Karachun hatte die Vorentscheidung auf dem Schläger, traf aber lediglich das Außengestänge. Haukeland zeigte wenig später eine super Parade gegen Senyshyn. So blieb es spannend. Allerdings lief den Gästen die Zeit davon. Zumal es noch ein Überzahlspiel für Schwenningen gab, das aber erneut ungenutzt blieb. Zwei Minuten und 41 Sekunden vor Schluss nahm DEG-Trainer Thomas Dolak eine Auszeit und zog den Torwart. Eine Minute und 38 Sekunden vor dem Ende netzte Karachun in das verwaiste Gehäuse zum 3:0-Endstand. Eriksson feierte seinen zweiten „Shut-out“ der Saison.

Die Schwäne haben damit alle ihre vier Spiele des Kalenderjahres 2024 gewonnen. Die Wild Wings gastieren am Sonntag, 14 Uhr, bei den Kölner Haien.