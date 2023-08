Villingen-Schwenningen

Unbekannte werfen Steine auf Passanten und verschwinden danach

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 4 min

Die Treppe bei der Bahnhofsunterführung – hier bedienten sich die Täter wohl an den Steinen, die sie mutmaßlich auf Passanten warfen. (Foto: Schölzel )

In der Unterführung am Bahnhof in Schwenningen ist derzeit Vorsicht geboten — viele Schwenninger befinden sich in Aufruhr und Sorge.

Veröffentlicht: 11.08.2023, 12:18 Von: Schwäbische.de