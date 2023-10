Trotz Überzahl verliert der SV Wurmlingen auswärts 2:4

Der SV Wurmlingen hat am Samstag das Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald beim BSV 07 Schwenningen mit 2:4 (1:3) verloren.

„In der ersten Halbzeit waren wir zu behäbig“, blickte SVW-Spielertrainer Tom Schmid auf den Abschnitt zurück, in dem sein Team nach den Treffern von Mauro Chiurazzi (13.), Ivan Dujic (22.) ‐ beide im Anschluss an einen Eckball ‐ und Levent Üner (40.) deutlich zurücklag.

Noah Viani, der die erste Großchance der Partie gehabt hatte (5.), verkürzte für die Gäste (43.). Die konnten ihre Aufholjagd in Überzahl fortsetzen, nachdem Adrian Süss die erste Gelb-Rote Karte der Partie gesehen hatte (60.). „Mit einem Mann weniger mussten wir viel gegen den Ball arbeiten und haben das eigentlich auch gut gemacht“, sagte BSV-Coach Jago Maric, der aber mitverfolgt hatte, wie der SVW nach einem Freistoß von Schmid durch Julien Kübler noch auf ein Tor herangekommen war (81.). „In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Elan gezeigt und eigentlich dominiert“, sagte Schmid.

Fabio Chiurazzi hatte mit seinem Treffer zum 4:2 aus BSV-Sicht allerdings eine offene Schlussphase verhindert (84.). Auch sein Bruder Mauro Chiurazzi sah noch die Ampelkarte (90.+5), weil er unmittelbar nach dem Pfiff des Unparteiischen in der Aktion blieb und den Ball wegspielte (90.+5). Maric konnte beide Platzverweise nicht nachvollziehen. Mit der Leistung seiner Elf zeigte sich der frühere Zweitligaakteur einverstanden: „Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Speziell in der ersten Halbzeit haben wir es sehr, sehr gut gemacht.“

BSV Schwenningen: Markus Rössner ‐ Tomislav Sprem, Mauro Chiurazzi, Dragan Ovuka, Fabio Chiurazzi, Dennis Stoll, Ivan Dujic (82. Kim Deniz Tursak), Chinemerem Precious Anene (61. Patrick Markovic), Dogukan Albayrak (76. Yasin Bozkurt), Adrian Süss, Levent Üner (52. Chahid Moutassime).

SV Wurmlingen: Tobias Schöpf ‐ Paolo De Meo, Maurizio Colucci, Marius Schätzle, Florian Moser, Tom Schmid, Antonio Piccione (72. Tobias Hofstetter), Noah Viani, Marc Bippus, Tim Simon Lehrmayer, Julien Kübler.

Tore: 1:0 (13.) Mauro Chiurazzi, 2:0 (22.) Ivan Dujic, 3:0 (40.) Levent Üner, 3:1 (43.) Noah Viani, 3:2 (81.) Julien Kübler, 4:2 (84.) Fabio Chiurazzi. ‐ Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten gegen die BSV-Akteure Adrian Süss (60./wiederholtes Foulspiel) und Mauro Chiurazzi (90.+5/Ballwegschlagen). ‐ Gelbe Karten: 6/1. ‐ Schiedsrichter: Luca Storz. ‐ Zuschauer: 250.

Die weiteren Begegnungen

SpVgg Trossingen ‐ VfL Mühlheim 3:2 (2:0). Die im ersten Abschnitt dominanten Musikstädter haben die Gäste früh im Aufbauspiel gestört. Der spielende Co- und Interimstrainer Kamran Yahyaijan brachte sie nach einem VfL-Fehlpass in Führung (16.) und bereitete das 2:0 durch Lukas Heizereder vor (19.). Im ausgeglichenen zweiten Abschnitt verschuldete das Heimteam zwei Strafstöße ‐ einmal per Foul und einmal kurios, als ein Einwechselspieler den Ball im Strafraum berührte. Jonas Kirchner sorgte für das 2:2 (54./64.). Yahyaijan nutzte einen Torwartfehler zum 3:2 (80.). ‐ Tore: 1:0 (16.) Kamran Yahyaijan, 2:0 (19.) Lukas Heizereder, 2:1 (54./Foulelfmeter) und 2:2 (64./Elfmeter) beide Jonas Kirchner, 3:2 (80.) Kamran Yahyaijan. ‐ Schiedsrichter: Philipp Gaßner. ‐ Zuschauer: 200.

SV Bubsheim ‐ SG Deißlingen/Lauffen 3:2 (1:0). Mit einem direkt verwandelten Eckball hat Co-Spielertrainer Dimitri Stroh die Heuberger zum Sieg geschossen (90.+2). Bevor der SVB das Spiel zwischenzeitlich aus der Hand gegeben hatte, war er durch Mark Grimm in Führung gegangen (11.). Die SG D/L spielte ihre Angriffe unsauber zu Ende. Der Ausgleich fiel dann per Strafstoß durch Robin Schumpp (60.). Rouven Irion drehte die Partie (75.). Nach einem Einwurf kamen die Bubsheimer durch Grimm zum 2:2 (86.), nach einem Eckstoß zum 3:2. ‐ Tore: 1:0 (11.) Mark Grimm, 1:1 (60./Foulelfmeter) Robin Schumpp, 1:2 (75.) Rouven Irion, 2:2 (86.) Mark Grimm, 3:2 (90.+2). ‐ Schiedsrichter: k.A. ‐ Zuschauer: 100.

SG 08 Schramberg/SV Sulgen ‐ FSV Denkingen 7:1 (4:1). Flavius-Nicolae Oprea hat den Spitzenreiter gegen personell geschwächte Denkinger zu einem Kantersieg geführt, der noch höher hätte ausfallen können. Die SG übernahm nach dem Kopfballtor von Domenik Frank (5.) die Kontrolle. Xhastin Hysa glich aus (13.). Später unterbrach Kevin Haxha die Torfolge von Oprea (74.). Der Unparteiische zeigte zweimal Gelb-Rot. ‐ Tore: 0:1 (5.) Domenik Frank, 1:1 (13.) Xhastin Hysa, 2:1 (32.), 3:1 (38.), 4:1 (45.+5) und 5:1 (46.) alle Flavius-Nicolae Oprea, 6:1 (74./Foulelfmeter) Kevin Haxha, 7:1 (90.) Flavius-Nicolae Oprea. ‐ Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten gegen Fabian Heizereder (73./FSV; wiederholtes Foulspiel) und Luis Albrecht (87./SG; wiederholtes Foulspiel). ‐ Schiedsrichter: Jannik Kanz. ‐ Zuschauer: 200.

SV Winzeln ‐ SV Waldmössingen 3:4 (2:1). Die Gastgeber haben ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. ‐ Tore: 0:1 (4.) Yannik Meier, 1:1 (17./Foulelfmeter) Robin Rall, 2:1 (23.) Niklas Sohmer, 2:2 (51.) Denis Kimmich, 2:3 (76./Foulelfmeter) Dominik Klaus, 2:4 (88.) Denis Kimmich, 3:4 (90.+4) Lars Merz. ‐ Schiedsrichter: Thomas Horvat. ‐ Zuschauer: 160.

SpVgg Bochingen ‐ FV 08 Rottweil 5:2 (4:0). ‐ Tore: 1:0 (28.) Heiko Kanz, 2:0 (32.) Christoph Dettinger, 3:0 (35.) und 4:0 (43.) beide Stefan Schatz, 5:0 (63.) Niklas Baum, 5:1 (68.) Denis Ruks, 5:2 (85.) Kevin Garcia. ‐ Schiedsrichter: Markus Straub. ‐ Zuschauer: 140.

SV Villingendorf ‐ FC Hardt 1:4 (0:0). ‐ Tore: 1:0 (63.) Nicolas Müller, 1:1 (67./Elfmeter) und 1:2 (72.) beide Nino Eisensteck, 1:3 (80.) Marc Haberstroh, 1:4 (90.) Tomas Geisler. ‐ Schiedsrichter: Christian Gehring. ‐ Zuschauer: 150.

SG Zimmern II/Horgen ‐ SG Bösingen II/Beffendorf 0:1 (0:1). ‐ Tor: 0:1 (49.) Thomas Eger. ‐ Schiedsrichter: Jean-Marcel Kirigenda. ‐ Zuschauer: 80.