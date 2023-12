Trossinger Karateka bei offener WM erfolgreich

Auf eine erfolgreiche Teilnahme an der 2. Offenen Weltmeisterschaft des Verbandes KADO in Schwenningen können die Kampfsportler der Sportschule Sutemi Jutsu aus Trossingen zurückblicken.

Dies war die erste große Veranstaltung nach der Corona-Pandemie. Dabei konnte Trainer Tibor Raz stolz auf gleich drei seiner Schützlinge sein, die mit guten Platzierungen überzeugten.

Risandi Wenzler (rot-schwarz Gurt und seit fünf Jahren im Team) belegte in der Kategorie Formen/Kata den 1. Platz (Jugend, bis einschließlich 17 Jahren) und in der Kategorie No Contact ebenfalls den 1. Platz (Jugend, bis einschließlich 15 Jahren). Für Risandi war es die zweite Meisterschaftserfahrung.

Walerij Frick (rot-schwarzer Gurt und seit acht Jahren im Team) erreichte in der Kategorie Formen/Kata den 1. Platz und in der Kategorie Pointfighting den 4. Platz.

Der dritte im Bunde, Georg Schmitt (1.Dan und seit neun Jahren im Team), erreichte in der Kategorie Formen/Kata den 3. Platz in der Kategorie Pointfighting den 2. Platz.