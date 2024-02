Trio bringt „Märchen und Legenden“ zum Leben

Oboist Juri Vallentin, Pianist Aaron Pilsan und Bratschistin Sindy Mohammed erwecken am Mittwoch, 28. Februar, um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in Villingen-Schwenningen durch Werke von Klughardt, Schumann, Loeffler, Franck und Kahn „Märchen und Legenden“ musikalisch zum Leben. Die Konzerteinführung entfällt leider kurzfristig.

Juri Vallentin ist Preisträger großer internationaler Wettbewerbe, wie dem XVI. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb St. Petersburg als erster Oboist oder dem Deutschen Musikwettbewerb. Aaron Pilsan wurde 2014 in die Rising Stars Reihe der European Concert Hall Organization (ECHO) aufgenommen. Die französisch-ägyptische Bratschistin Sindy Mohamed ist Preisträgerin des Internationalen Anton-Rubin-stein-Wettbewerbs 2017 und Stipendiatin der Ottilie-Selbach-Redslob-Stiftung.

Karten gibt es im Vorverkauf für 28 Euro zuzüglich Systemgebühr unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline 07721/822525, per Mail an [email protected] und auch online über www.villingen-schwenningen.de/tickets.