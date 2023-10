Torwartfrage sorgt für Zündstoff bei den Wild Wings

Mit Joacim Eriksson haben die Wild Wings den wohl derzeit besten Torwart der Liga. Der kann und will aber nicht alle Spiele machen. Mit Ersatztorwart Cody Brenner setzte es bislang aber nur Niederlagen.

Die Schwenninger sind bis dato die Überraschungsmannschaft der DEL. Die Wild Wings sind mit 20 Punkten aus elf Spielen Tabellenfünfter. Doch könnten die Wild Wings nicht noch besser dastehen? SERC-Torwartlegende Matthias Hoppe hatte am Wochenende vor einem Torwartwechsel gewarnt. „Brenner würde ich erst wieder bringen, wenn die Mannschaft einen entsprechenden Impuls benötigt, ansonsten würde ich Eriksson spielen lassen“, so Hoppe.

Nach der schnellen 2:0-Führung in Augsburg skandierten die 500 mitgereisten Fans „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!“, die Wild Wings hatten virtuell die Tabellenführung übernommen. Doch die vom ehemaligen Schwenninger Sportmanager Christof Kreutzer gecoachten Panther glichen noch im ersten Drittel aus. Das 2:2 fiel, nachdem Brenner einen Ausflug hinter sein Tor machte und nicht rechtzeitig in seinen Kasten zurückgekehrt war. „Dass der Ausgleich noch im ersten Drittel kam, war sehr wichtig“, befand Kreutzer. Irgendwie war diese Szene die Schlüsselszene; der SERC fand danach nicht mehr richtig ins Spiel, am Ende stand eine 2:5-Niederlage. In den diversen Wild Wings-Foren ist eine Riesendiskussion um Ersatzgoalie Brenner entstanden. Bei allen Emotionen sollte man sich da an die Fakten halten. Die drei Partien in denen Brenner zwischen den Pfosten stand, gingen verloren und dies mit einem Gegentorschnitt von sechs Treffern. Mit Eriksson haben die Wild Wings hingegen sieben von acht Spielen gewonnen, er fungiert einem Gegentorschnitt von unter zwei ‐ wobei die Spiele die Brenner bestritt (7:2 Ingolstadt, 6:0 Bremerhaven, 5:2 Augsburg) eben auch alle auswärts waren. Wagner: „Es sind die Fakten, an die ich mich halte. Und ja, da müssen wir daran arbeiten, dass die Bilanz drei Spiele von drei Spielen verloren, besser wird.“

Doch bei der Torwartfrage kommt der Schwenninger Geschäftsführer dann doch schnell auf Betriebstemperatur. „Es ist völlig unfair jetzt auf Brenner draufzuhauen. Ja, das zweite Tor in Augsburg geht auf seine Kappe, aber er trägt keine Schuld an der Niederlage. Andere Spieler haben auch Fehler gemacht, so schaut beispielsweise Daniel Pfaffengut beim 3:2 nur zu. Und nach vorne hat dann der Zug zum Tor gefehlt.“

Wagner schwillt der Kamm, wenn Fans in diversen Foren fordern, Brenner für den gebürtigen Schwenninger Luis Benzing, der beim Kooparationspartner Freiburger Wölfe sich aktuell zur Nummer eins mausert, zu tauschen. „Wenn ich so was schon höre. Eriksson hat diese Saison auch schon haltbare Tore bekommen. Im Gegensatz zu anderen Torhütern ist er auch einer, der nicht immer spielen will, sondern auch für Pausen dankbar ist. Ich werde sicher nicht auf Brenner draufhauen. Im Gegenteil, es gilt ihn behutsam aufzubauen.“

Der ein oder anderen Beobachter beschlich dennoch das Gefühl, dass die Mannschaft besser für Eriksson als für Brenner arbeitet. Bei den Niederlagen in Ingolstadt und Bremerhaven hatten die Spieler zu ihrem Bedauern geäußert, dass sie Cody im Stich gelassen hätten. Wagner: „Also dass ein Spieler mehr läuft oder tut, abhängig vom Torwart, das kann nicht sein. Das sind Profis, die auf dem Eis stehen.“

Trotzdem: Brenner hatte direkt nach der Partie geäußert: „Wenn wir nicht 100 Prozent geben, wird es schwer. Man sieht ja, was drin ist, wenn wir alles geben.“ Wagner weist zurecht daraufhin, dass die Wild Wings gut dastehen. „Dieses Schwarz-weiß in Schwenningen ist speziell, da gehe ich nicht mit. Ich bin weder nach dem 5:2-Sieg am Freitag gegen Düsseldorf abgehoben, noch jetzt nach der Niederlage gegen Augsburg unten.“