Tor zum Viertelfinale steht weit offen

Die Wild Wings haben im Baden-Württemberg-Derby einen eminent wichtigen 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)-Sieg bei den Adler Mannheim gefeiert. Die Schwäne können am Sonntag das Viertelfinale schon klar machen.

„Druck ist momentan das Beste was es gibt, ich mag das, für solche Partien wie heute spielen wir Eishockey“, freute sich SERC-Trainer Steve Walker kurz vor Beginn extrem auf das diesmal so wichtige Derby zwischen den beiden Tabellennachbarn. Und seine Wild Wings begannen stark. Gerade mal 137 Sekunden waren gespielt, da netzte Ken Andre Olimb mit seinem zweiten Saisontor zum 0:1 ein. Mannheim fand erst durch eine Zweiminutenstrafe von Alex Trivellato ins Spiel. Die Schwäne zeigten aber sehr gutes Penalty-killing und so kamen die Adler in Überzahl zu keinem Treffer. In der 13. Minute vermochten die Gäste sogar zu erhöhen. Daniel Pfaffengut startete ein super Solo und verlud am Ende auch Goalie Arno Tiefensee. Auf der anderen Seite hielt Joacim Eriksson gegen Leon Gawanke. „Wir spielen cleverer als Mannheim, müssen genauso weitermachen“, sagte Pfaffengut in der ersten Drittelpause. Matthias Plachta hatte im zweiten Drittel den Anschluss auf dem Schläger, vergab aber aus kurzer Distanz. SERC-Topscorer Kyle Platzer zog dann auf und davon und verlud Tiefensee zum 0:3 (31.). Markus Hännikäinen scheiterte mit einem Rückhandschuss an Eriksson. Während sich die 800 mitgereisten Schwenninger Fans in Feierlaune zeigten, gab es von den Mannheimer Anhängern erste Pfiffe für ihr Team und Rufe „Wir wollen die Adler sehen!“ Im Schlussdrittel kassierte SERC-Verteidier Will Weber eine Zweiminutenstrafe. Die Schwäne zeigten jedoch erneut ein überragendes Unterzahlspiel. Die Wild Wings hatten das Spiel sicher im Griff. Bereits sieben mehr als sieben Minuten vor Schluss zogen die Adler den Torwart. Stefan Loibl brachte die Scheibe aber nicht unter Kontrolle. Zach Senyshyn traf in den leeren Adler Kasten zum 0:4. Der erste Treffer der Quadratestädter 99 Sekunden vor Schluss durch Ryan MacInnis fiel zu spät. SERC-Kapitän Thomas Larkin nach der Schlusssirene: „Wir waren von Beginn an bereit. Wir sind stolz auf unsere Leistung. Wir haben die Viertelfinalqualifikation in den eigenen Händen.“

Die Wild Wings empfangen am Sonntag, 14 Uhr, in ihrem letzten Punkteheimspiel die Straubing Tigers. Dort können sie mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit Platz sechs praktisch schon fix machen. In der derzeitigen Tabellenkonstellation würden die Schwäne im Play-off-Viertelfinale auf Straubing treffen. Am Freitag wurde übrigens bekannt, dass die Straubing Tigers in diesem Jahr am traditionsreichen Turnier um den Spengler-Cup in Davos an dem Schwenningen 1983 und 1984 teilnahm, dabei sind.

Tore: 0:1 dritte Minute Olimb, 0:2 13. Pfaffengut, 0:3 31. Platzer, 0:4 55. Senyshyn, 1:4 59. MacInnis.

Strafen: Mannheim null, Schwenningen acht Minuten plus zehn Minuten Disziplinarstrafe Tylor Spink.

Schiedsrichter: Reid Anderson (Kanada) und Marc Iwert (Harsefeld).

Zuschauer: 13600 (ausverkauft).