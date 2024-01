Tanz zwischen Moderne und afrikanischen Traditionen

„Of Curious Nature“ bringt emotionalen Tanz auf die Bühne und verzaubert mit hypnotischer Musik ihr Publikum. Die ausdrucksstarke Gruppe ist am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr auf der Bühne im Theater am Ring zu erleben, wie das Amt für Kultur Villingen-Schwenningen mitteilt.

Sie ersetzen die für den Termin ursprünglich angekündigte „Kibbutz Contemporary Dance Company 2“, die nicht aus Israel anreisen kann. Besucher, die bereits eine Karte erworben haben, können sich bei Fragen an die Ticket-Hotline unter 07721/82-2525 wenden.

Die Tanzgruppe verbindet ihre vielfältigen Hintergründe und Ausbildungen mit viel Talent und Geschick zu einem harmonisierenden und eleganten Ganzen. „Langeweile ist hier Fehlanzeige, denn die Bewegungssprache der zehn internationalen Tänzer ist der kulturellen Gegenwart verpflichtet“, heißt es in der Ankündigung.

Karten für „Of Curious Nature“ gibt es im Vorverkauf für 39, 35 und 31 Euro zuzüglich einem Euro Systemgebühr unter anderem beim Tourist-Info und Ticket-Service in Villingen und Schwenningen, außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline Tel. 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/tickets.