Steve Walker spricht von Meisterpotenzial der Wild Wings

Die Schwenninger Wild Wings gastieren am Freitag, 19.30 Uhr, bei der Düsseldorfer EG und empfangen am Sonntag, 16.30 Uhr, die Nürnberg Ice Tigers. Die Spink-Zwillinge fallen aus.

Trainer Steve Walker hat für zwei weitere Jahre bei den Wild Wings verlängert. Der Kanadier, der mit den Eisbären Berlin als Spieler fünfmal und mit Red Bull München als Co-Trainer von Don Jackson einmal deutscher Meister wurde, hat mit den Wild Wings einiges vor. „Ich bin nicht nach Schwenningen gekommen, um nur in die Play-offs zu kommen. Es besteht Potential hier, das Ganze ist ein Prozess.“

Was würde er jemanden entgegnen, der sagt, die Wild Wings können in den nächsten drei Jahren nicht Meister werden? „Ich würde die Frage mit der Gegenfrage beantworten Warum nicht? Natürlich sind andere große Klubs da, die die Liga beherrschen sollten. Doch es gibt keine Garantie. Die Liga ist eine brutale Herausforderung. Ich sehe keinen Grund, warum Schwenningen keinen Titel gewinnen kann. Es ist auch für einen ähnlich kleinen Klub wie Straubing möglich. Leistungsträger wie Joacim Eriksson oder die Spinks-Zwillinge sind längerfristig hier. Es gilt, sich weiter zu verbessern.“

Apropos Spink-Zwillinge, die fallen für das kommende Wochenende aus. Während Tylor Spink nur etwas angeschlagen ist und möglicherweise in einer Woche wieder spielen kann, fehlt Tyson Spink laut Walker mindestens bis Anfang Januar. Tyson laboriert an einer Armverletzung. Anfang 2024 ist auch der früheste Termin, an dem Sebastian Uvira nach einem Fußbruch zurück kommen könnte. Walker: „Jetzt noch zehn Partien ohne zwei so wichtige Spieler, da muss man schon den Markt anschauen, ob eine Nachverpflichtung nicht Sinn macht.“ Zumal ein guter Teil der Stärke der Spink-Zwillinge aus ihrem blinden Zusammenspiel resultiert, fehlt der eine, ist der andere auch nicht mehr so wertvoll. Walker: „Ja es gibt zweifellos eine magische Verbindung zwischen den beiden. Dennoch würde uns jeder der Spink-Zwillinge auch einzeln weiterhelfen.“ Geschäftsführer Stefan Wagner: „Wir werden möglicherweise schon zugreifen, eine Nachverpflichtung tätigen, aber nur wenn der wirklich richtige Spieler kommt.“

Während der laufenden Saison hatten die Wild Wings bereits den deutschen Verteidiger Arkadiusz Dziambor von den Adler Mannheim verpflichtet. Jetzt würde es sich um einen ausländischen Stürmer handeln. Bereits am Donnerstagmittag brachen die Wild Wings per Bus nach Düsseldorf auf. Mit dabei auch Alexander Karachun, der am vergangenen Sonntag bei der 1:4-Niederlage Bremerhaven verletzungsbedingt fehlte sowie Philip Feist, der aus privaten Gründen fehlte.

Die DEG belegt mit 25 Punkten aus 24 Spielen nur den zwölften Tabellenplatz. Trotzdem schweben die Düsseldorfer Anhänger seit Sonntag auf Wolke sieben, da hat ihr Team das rheinische Derby gegen die Kölner Haie mit 7:1 gewonnen. Einen so hohen Sieg im Derby gab es für die Rot-Gelben seit Bestehen der DEL noch nie. Da war der Freitag sofort Vergessen als die DEG eine 1:2-Heimniederlage im Kellerduell gegen die Nürnberg Ice Tigers hatte einstecken müssen und die Zuschauer das Team noch mit einem Pfeifkonzert verabschiedete.

Das erste Duell mit der DEG hatte Schwenningen am 13. Oktober mit 5:2 gewonnen. Topscorer der Düsseldorfer ist der Kanadier Phil Varone mit 19 Punkten (acht Treffer/elf Beihilfen). Walker: „Die DEG hat gute Spieler. Henrik Haukeland ist einer der besten Torhüter der Liga. Mike Pellegrims gibt dem Team als Co-Trainer Stabilität. Neuzugang Brendan O'Donnell ist ein Torjäger.“

Am Sonntag empfangen die Wild Wings die Nürnberg Ice Tigers. Die Franken konnten mit dem Sieg in Düsseldorf eine Serie von neun Niederlagen in Folge beenden.