Verspielen die Wild Wings auf der Zielgeraden noch ihre gute Ausgangslage vor den Play-offs? Trainer und Mannschaft sind überzeugt, dass dies nicht passiert. Doch der Grat ist sehr schmal.

Die beiden Heimniederlagen gegen Wolfsburg (2:3) und Bremerhaven (1:2) tun richtig weh. Eigentlich wollten hier die Wild Wings in punkto Viertelfinalheimrecht von angreifen.

Rang vier, der vor dem Wochenende noch in greifbarer Nähe war, ist jetzt angesichts von acht Punkten Rückstand auf Wolfsburg realistisch betrachtet nicht mehr zu erreichen. Und Schwenningen ist nicht mehr das beste Heimteam der Liga, München hat mit 55 Punkten aus 24 Spielen jetzt einen besseren Quotienten als die die Wild Wings mit 56 Zählern aus 25 Partien.

Vier Niederlagen in Folge, das gab es diese Saison noch nie. Etwas weiter gefasst, wurden acht der letzten zwölf Spiele verloren, auch das ist nicht gut. Immerhin, Rang sechs, der die direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale bringen würde, können die Schwenninger aktuell noch halten. Dies allerdings nur hauchdünn. Der Vorsprung auf den Siebtplatzierten Köln beträgt nur ein Pünktchen. Der Achtplatzierte Mannheim hat zwar drei Zähler weniger, hat aber noch ein Spiel mehr als die Wild Wings, gastiert am Mittwoch in Augsburg. Gewinnen die Adler beim Schlusslicht, so würden sie und am Freitag wenn der SERC zum Baden-Württemberg-Derby in die die SAP-Arena, an den Schwenningern vorbeiziehen.

Wie groß ist die Sorge, dass die Wild Wings ihre vor wenigen Wochen noch so glänzende Ausgangslage vor den Play-offs noch verspielen? Trainer Steve Walker: „Besser jetzt, als in den Play-offs verlieren. Aber wir müssen natürlich aus den Niederlagen lernen. Wichtig ist, dass wir uns streng an unser Spielsystem halten, dies schützt auch jeden einzelnen Spieler in seinen Entscheidungen. Wir werden um unser Leben kämpfen, wollen weiter gute Schritte in Richtung Play-offs gehen.“ Drei Punktespiele haben die Wild Wings noch zu absolvieren: Wie bereits erwähnt am kommenden Freitag in Mannheim, dann am Sonntag daheim gegen Straubing und die letzte Partie steht dann am Freitag, 8. März, in Iserlohn an. Stürmer Sebastian Uvira: „Ich bin ziemlich angefressen über die Niederlage gegen Bremerhaven. Die spielen sehr schönes Eishockey. Die funktionieren und harmonieren als Mannschaft gut. Trotzdem, wir hatten unsere Chancen und hätten nicht verlieren müssen.“

Mit einem langen Spaziergang am Montag wollte der Stürmer wieder positive Energie tanken. Uvira: „Wir haben uns eine super Position erarbeitet, die wollen wir nicht hergeben. Ich habe da jetzt auch keine Sorge. Wir haben ein tolle Truppe und werden es rocken. Es ist schon mal sehr positiv, dass wir in den Play-offs dabei sind.“

Lange sah es freilich danach aus, als könnte der SERC die Pre-Play-offs ziemlich sicher umgehen. Bei der 2:3-Niederlage am Freitag gegen Wolfsburg hatte der Schwenninger Coach Walker wie schon des öfteren die schlechte Puckbehandlung seiner Mannen als Ursache für die Niederlage gesehen. Darin erkennt Matthias Hoppe, der vor einigen Wochen bezüglich dem, was die Wild Wings in dieser Saison erreichen können, noch deutlich optimistischer war, derzeit das Hauptproblem. Die SERC-Torwartlegende gegenüber unserer Zeitung: „Uns fehlt es an Stockqualität. Gegner wie Bremerhaven spielen den Puck von Schläger zu Schläger, was uns zu oft nicht gelingt. Unsere Quote an schlechten Pässen ist zu hoch.“

Die Spink-Zwillinge performen diese Saison einfach nicht so wie in der vergangen. Ihr schnelles Passspiel ist nicht mehr so schnell, worunter auch das Überzahlspiel leidet, das diese Saison nie wirklich in Schwung gekommen ist. Im Powerplay ist der SERC mit einer Erfolgsquote von 15,2 Prozent vor Düsseldorf (12,2) das zweitschwächste Team der Liga.

Unterdessen wird laut den „Nürnberger Nachrichten“ Mitch O'Keefe in der kommenden Saison Nachfolger des scheidenden Ice Tigers-Coaches Tom Rowe. Der 39-jährige Kanadier ist aktuell als Cheftrainer beim HC Innsbruck tätig.