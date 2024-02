Für die Wild Wings geht es weiter Schlag auf Schlag: Die Schwenninger Kufencracks gastieren am Donnerstag, 19.30 Uhr, in München und am Sonntag, 16.30 Uhr, in Nürnberg.

Topleistung gezeigt

Die Wildschwäne zeigten am Dienstag eine absolute Topleistung und schlugen den Tabellenführer Eisbären Berlin völlig verdient mit 3:0. Stürmer Alexander Karachun der das zwischenzeitliche 2:0 markierte: „Wir haben konstant über 60 Minuten unser Ding durchgezogen und haben gegen das beste Team der Liga unsere Heimmacht unter Beweis gestellt.“ Trainer Steve Walker: „Wir haben einen guten Job gemacht, dem Gegner Zeit und Raum genommen. Bei den Eisbären kam während der Partie immer mehr Frust auf.“

Hauen und Stechen

Daniel Pfaffengut konnte nach einem üblen Stockschlag auf die Hand, den er von Frederik Tiffels erhielt, zwar weitermachen, ob Sebastian Uvira, der nach einem Check von Lean Bergmann mit dem Kopf auf das Eis knallte, in München spielen kann, ist allerdings noch fraglich. Auch wenn sich Uvira nach der Partie eigentlich wieder gut fühlte. Die Wild Wings arbeiteten sich durch den überzeugenden Sieg gegen den Spitzenreiter mit 76 Zählern aus 45 Partien auf den begehrten vierten Tabellenplatz vor.

Bei München lief es schon besser

Gastgeber München ist mit 72 Punkten aus 44 Spielen Tabellensechster. Das ist für die Truppe aus der Isarmetrope ungewöhnlich, seit 2014 war München nach der Hauptrunde immer entweder Erster oder Zweiter.

Trainer Toni Söderholm ist bei den „Roten Bullen“ nicht unumstritten. Der ehemalige Bundestrainer räumt seinen Mannen weniger spielerische Freiheiten als Vorgänger Don Jackson ein. Immerhin, in ihrem heimischen Olympia-Eisstadion, sind die Münchner noch eine Macht, sind nach den Wild Wings das zweitbeste Heimteam der Liga.

Selbstvertrauen getankt

Topscorer des EHC Red Bull ist mit dem 35-jährigen US-Amerikaner Jonathan Blum kurioserweise ein Verteidiger. Blum bringt es auf 30 Punkte (sechs Tore/24 Assist). Walker: „Der Sieg gegen Berlin gibt uns weiter Selbstvertrauen. Wichtig wird jetzt gegen München auch wieder sein, dass wir dem Gegner Zeit und Raum nehmen. Gegen einen qualitativ hochwertigen Kontrahenten wie München ist natürlich auch die Abwehrarbeit besonders wichtig.“

Das Schwenninger Tor wird erneut Joacim Eriksson hüten, der gegen die Eisbären seinen dritten „Shut-out“ der Saison feierte.

Saison kann sich sehen lassen

Die bisherige Saisonbilanz ist für Schwenningen positiv: Am 20. Oktober gewann der SERC daheim mit 3:1 und am 19. November mit 3:2 nach Penaltyschießen. Einzig in München mussten sich die Wild Wings am 17. Dezember mit 0:3 geschlagen geben.

Am Sonntag geht für den SERC dann die Reise nach Franken. Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen am Dienstag daheim den Straubing Tigers knapp mit 3:4 und dies obwohl sie mit 2:0 beziehungsweise 3:2 führten. Trainer Tom Rowe: „Wir sind viel gelaufen, haben hart gekämpft und alles probiert, der Gegner hat aber ein Tor mehr als wir geschossen.“ Die Nürnberger sind mit 53 Punkten aus 45 Spielen Elfter.

Kampfbetonte Begegnung erwartet

Am Freitag gastieren die Franken beim direkten Konkurrenten in Iserlohn. Die Ice Tigers kämpfen hart um die Pre-Play-off-Teilnahme, aber auch noch um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf Schlusslicht Augsburg beträgt bei einer mehr ausgetragenen Partie lediglich fünf Zähler. Topscorer der Nürnberger sind der Ex-Schwenninger Daniel Schmölz, der zur kommenden Saison nach Ingolstadt wechselt (wir berichteten) mit 31 Punkten (13 Tore/18 Beihilfen) und der US-Amerikaner Charlie Gerard mit ebenfalls 31 Zählern (zwölf Treffer/19 Vorlagen). Walker über die Ice Tigers: „Nürnberg ist ein sehr hart arbeitendes Team. Es waren enge Spiele gegen sie. Ich erwarte eine kampfbetonte Begegnung.“

Auch die bisherige Saisonbilanz der Schwäne gegen die Tiger ist positiv: Am 6. Oktober siegte Schwenningen in der Lebkuchenstadt mit 4:1, am 10. Dezember verlor der SERC daheim mit 3:4 nach Verlängerung gewann aber am 7. Januar mit 2:1 nach Verlängerung. Übrigens laut Bild-Zeitung wechseln zur kommenden Runde die Stürmer Danjo Leonhardt, Tim Fleischer und Elis Hede von den Ice Tigers nach Straubing und Coach Rowe wird Nürnberg mit unbekanntem Ziel verlassen.