So bestimmen Firmen den idealen Preis für ihre Produkte

Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Wie viel ist ein Produkt den Konsumenten wirklich wert? Mithilfe eines EEGs soll diese Frage beantwortet werden. (Foto: sbo/ Jessica Müller )

Was nichts kostet, ist nichts wert? Wie viel an diesem Sprichwort dran ist, wird im Rahmen einer Studie an der Hochschule Furtwangen erforscht.