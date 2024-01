Skiffle-Team gibt Konzert

Der Folk-Club Villingen lädt am Sonntag, 14. Januar, um 20 Uhr in der „Scheuer“, Kalkofenstraße 3a, zu einem Konzert des Skiffle-Teams ein. Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten im Vorverkauf gibt es bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen, Kartenreservierung sind auch über www.folk-club.de möglich.

Skiffle kam als Musik mit Anteilen aus Folk, Bluegrass und Jazz nach dem Zweiten Weltkrieg aus den USA nach Großbritannien. Gespielt wurde mit Banjos, Gitarren und selbstgebauten Instrumenten oder Haushaltsgeräten. Das Freiburger Skiffle-Team gründete sich als Therapiemaßnahme gegen die Corona-Tristesse und spielt seit Herbst 2021 auf Gitarren, Banjos, einem Waschbrett und einem Cello und singt mehrstimming Gewerkschaftslieder, Songs aus der Dust Bowl, Traditionals aus Nordamerika und den britischen Inseln, moderne Folk-Classics und Hymnen aus eigener Feder.