Siegesserie der Wild Wings reißt

Die Wild Wings haben nach fünf Siegen in Folge ihre erste Niederlage nach der Länderspielpause kassiert. Die ersatzgeschwächten Schwenninger unterlagen am Sonntag in Bremerhaven mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Die Topstürmer Alexander Karachun und Tyson Spink erlitten am Donnerstag beim 3:1-Derbysieg gegen Mannheim Blessuren und konnten nicht mitwirken. Angreifer Philip Feist machte aus privaten Gründen die Fahrt an die Wesermündung nicht mit. Das Trio soll laut Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin am kommenden Freitag im Auswärtsspiel in Düsseldorf wieder zur Verfügung stehen. Vom Kooperationspartner EHC Freiburg wurde SERC-Förderlizenzspieler Filip Reisnecker und Viktor Buchner ins Team der Schwäne geholt. Buchner stürmte in der vierten Reihe mit Ken Andre Olimb und mit dem etatmäßigen Verteidiger Peter Spornberger an der Seite. Die anderen Sturmreihen sahen wie folgt aus: Bassen - Tylor Spink - Görtz; Reisnecker - Platzer - Senyshyn; Neumann - Pfaffengut - Hungerecker.

Den besseren Start im Verfolgerduell erwischte allerdings Bremerhaven. Die Gastgeber machten Druck. Christian Wejse scheiterte aber an Goalie Joacim Eriksson. In der neunten Minute gingen die Fischtown Pinguins verdient in Führung. Verteidiger Nicolas Appendino hatte abgezogen und Jan Urbas fälschte mit seinem Handschuh unhaltbar ab. Bis dahin hatten die Norddeutschen 11:0-Torschüsse verbucht.

Dann brachte Daryl Boyle die Scheibe erstmals auf Torwart Kristers Gudlevskis, der hatte aber keine Mühe. Schwenningen fand dann etwas besser in die Begegnung. Ein Überzahlspiel der Schwenninger Wild Wings war jedoch schwach. Die Wild Wings starteten dann ganz gut in das zweite Drittel. Platzer brachte den Puck aber nicht an Gudlevskis vorbei. Anschließend kassierte aber Alex Trivellato eine Zweiminutenstrafe. Wejse zog im Powerplay ab - und es hieß 2:0.

Schwenningen war weiter zu undiszipliniert. Eine nächste Strafe war angezeigt, Bremerhaven agierte mit sechs Feldspielern, Eriksson konnte die Scheibe nicht festhalten und bekam sie zum 3:0 durch die Schoner. Markus Vikingstad ließ sich als Torschütze feiern. Aus dem Nichts erzielte Boaz Bassen mit einem platzierten Schlenzer sein erstes Saisontor und ließ die Neckarstädter wieder hoffen. Boyle, der ein Schläger ins Gesicht bekam, musste verletzt in die Kabine. Ein anschließendes Überzahlspiel ließen die Wild Wings ungenutzt. Boyle kam mit einer Platzwunde an der Lippe zum letzten Drittel wieder aufs Eis. In der 45. Spielminute gelang Urbas mit seinem zweiten Treffer am Nachmittag die Vorentscheidung. Der slowenische Angreifer in Diensten der Bremerhavener hatte viel zu viel Platz.

Daniel Pfaffengut und Phil Hungerecker besaßen Möglichkeiten den SERC noch einmal heranzubringen, der Tormann Gudlevskis war aber auf dem Posten. Es blieb beim verdienten Sieg für Bremerhaven.

Pfaffengut: „Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, haben zu viele Strafen, auch dumme Strafen, kassiert. Dass heute ein paar Spieler bei uns gefehlt haben, darf keine Entschuldigung sein, wir sind breit aufgestellt.“