Die Schwenninger Wild Wings empfangen in den Play-Offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an Gründonnerstag, 19.30 Uhr, die Straubing Tigers zu Spiel sechs. Für die Neckarstädter heißt es „do-or-die“ - „siegen oder sterben.“ Verliert der SERC, ist die Saison vorbei.

Nach der 2:3-Niederlage vom Dienstag in Straubing stehen die Wild Wings mit dem Rücken zur Wand. Beim Stand von 2:3 in der Play-Off-Serie müssen sie am Donnerstag unbedingt gewinnen, um die Serie auszugleichen und ein alles entscheidendes siebtes Spiel am Karsamstag in Straubing zu erzwingen.

Danach sieht es nicht unbedingt aus. Denn die Tigers hatten bis zur 55. Minute die Partie am Dienstag gut im Griff. Dann erzielte Zach Senyshyn sein erstes Play-Off-Tor und Alexander Karachun machte es mit seinem Treffer, als der SERC den Keeper gezogen hatten, noch einmal spannend. Tigers-Kapitän Sandro Schönberger nach seinem 700. DEL-Spiel: „So wie wir im letzten Drittel gespielt haben, das darf uns nicht noch einmal passieren. Das hätte in die Hose gehen können. Schwenningen hat sehr gut gespielt, war am Anfang die bessere Mannschaft. Der Unterschied war, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen haben.“

Der Straubinger Trainer Tom Pokel ergänzte: „Wir haben von Anfang an gutes Penalty-killing gezeigt. Wir hatten nach der Führung das Spiel unter Kontrolle. Wir haben dann aber zu entspannt gespielt. Dies sollte uns eine Lehre für Donnerstag sein.“

Dennoch, die Straubing Tigers, die im vierten Jahr in Folge im Play-Off-Viertelfinale stehen, wirkten insgesamt in der bisherigen Serie etwas abgebrühter und abgezockter, eben reifer als die Wild Wings, die erstmals seit 29 Jahren wieder in einem Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft sind. Als echtes „Play-off-Monster“ entpuppte sich bei den Neckarstädtern bislang nur Torwart Joacim Eriksson, der auch am Dienstag wieder alles hielt, was zu halten war.

Trotz alles Bemühens, individuelle Fehler konnten die Wild Wings nie ganz abstellen. SERC-Trainer Steve Walker: „Wir sind gut ins Spiel gestartet, haben vieles richtig gemacht. Leider haben wir Straubing aber im ersten Drittel einen Nachschuss zugelassen und so das Gegentor bekommen. Im zweiten Drittel waren nicht gut genug. Leider waren wir auch wieder undiszipliniert, haben unnötige Strafen gezogen. Am Ende hat uns dann die Zeit gefehlt.“

Der Schwenninger Übungsleiter stellt klar: „Wir müssen am Donnerstag disziplinierter agieren.“ In der Tat, die Straubing Tigers scheinen ihre Emotionen bislang besser unter Kontrolle zu haben, ziehen kaum Strafzeiten in der neutralen Zone. Auch auf diesem Gebiet wirken die Tigers reifer, erfahrener. Aber die Serie ist noch nicht zu Ende.SERC-Stürmer Daniel Pfaffengut: „Es liegt nur an uns, wir haben alles noch in eigener Hand. Wichtig wird sein, dass wir die Scheiben besser zum Straubinger Tor bringen.“

Die Serie zwischen Straubing und Schwenningen ist die letzte im Viertelfinale, die noch nicht entschieden ist. Die Eisbären Berlin haben sich 4:1 gegen die Adler Mannheim durchgesetzt. Red Bull München schaffte gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem 4:0 einen „sweep“. Ebenso die Fischtown Pinguins Bremerhaven, die 4:0 gegen den ERC Ingolstadt siegten. Sollte der SERC ins Halbfinale kommen, würde er als das schlechteste Team nach der Doppelrunde auf den Erstplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven treffen. Sollten die Straubinger weiterkommen, würden sie es mit Berlin zu tun bekommen.