Es handelt sich um einen schwerwiegenden Vorwurf, der nun ans Tageslicht kommt. In einem Pflegeheim in Schwenningen soll es zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ein Pflegehelfer wurde festgenommen.

Wehrlose Seniorin ist das Opfer

Der Vorfall soll Mitte August passiert sein, heißt es weiter. Wie der Schwarzwälder Bote erfuhr, soll der Mann bei der Tat erwischt worden sein — woraufhin man die Polizei alarmierte. Bei dem Opfer soll es sich offenbar um eine wehrlose, ältere und zudem behinderte Bewohnerin handeln. Wie die Polizei erklärt, haben das Kriminalkommissariat Villingen sowie die Staatsanwaltschaft Konstanz in der Folge die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wurde am Donnerstag festgenommen. In der Folge habe man auch seine Wohnung durchsucht, so die Polizei. Er sei am Freitag einem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen vorgeführt worden, der die Haft anordnete, heißt es weiter. Der Verdächtige sitze nun in einer JVA in Untersuchungshaft.

Weitere Details könne die Polizei „aus ermittlungstechnischen Gründen zum laufenden Verfahren nicht nennen“.