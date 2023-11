Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Grizzlys Wolfsburg einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und 4:3 (0:2, 1:0, 2:1) nach Verlängerung gewonnen.

In Überzahl gingen die Gastgeber durch Andy Miele (7.) zunächst in Führung. Darren Archibald (12.) baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Alex Trivellato (30.) brachte die Wild Wings heran, Phil Hungerecker in Überzahl (41.) und Tylor Spink (52.) drehten im Schlussabschnitt zunächst das Spiel. Nach dem Tor von Spencer Machacek (55.) war der Spielstand wieder ausgeglichen.

In der 63. Minute sorgte Hungerecker nach einem Abwehrfehler der Wolfsburger für den Siegtreffer des SERC.

Tore: 1:0 Miele (7., O’Connor/White ‐ 5:4), 2:0 Archibald (12., Schinko), 2:1 Trivellato (30., Larkin/Karachun), 2:2 Hungerecker (41., Tyl. Spink/Görtz ‐ 5:4), 2:3 Tyl. Spink (52., Görtz/Marschall), 3:3 Machacek (55., Miele/Zajac ‐ 5:4), 3:4 Hungerecker (63., Görtz). Schiedsrichter: Marc Iwert (Harsefeld), Andre Schrader (Bochum).- Strafen: Wolfsburg sechs plus 10 Machacek, Schwenningen acht plus 10 Pfaffengut. ‐ Zuschauer: 2503.