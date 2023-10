SERC verliert vor über 18.000 Fans in Köln

Die Wild Wings unterlagen am Mittwoch vor 18465 Zuschauern in der Lanxess-Arena den Kölner Haien mit 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). Die Schwäne waren zum Ende des zweiten Drittels unkonzentriert.

Bei den Wild Wings musste der verletzte Stürmer Tyson Spink noch passen, Verteidigerneuzugang Arkadiusz Dziambor von den Adler Mannheim hatte sich hingegen erstmals das Schwenninger Trikot übergestreift. Beide Teams tasteten sich zunächst ab. Erst Mitte des ersten Drittels gab eine richtig gute Torchance. Alexandre Grenier passte auf Justin Schütz, SERC-Goalie Joacim Eriksson war aber auf dem Posten. Kurz darauf gingen die Haie aber doch in Front. Andreas Thuresson traf gegen seinen Ex-Klub und seinen ehemaligen Torwart ins Schwarze. Der Puck ging über die Stockhand von Eriksson. Laut dem Schwenninger Torwartdenkmal Matthias Hoppe die vielleicht einzige kleine Schwäche die der schwedische Keeper in Schwenninger Diensten hat. Wobei der Schuss seinen Landsmannes aber auch Millimetergenau kam. Anschließend Überzahlspiel für die Schwäne. Das Powerplay war aber schwach.

Bei fünf gegen fünf wären die Wild Wings dann aber doch beinahe zum Ausgleich gekommen. KEC-Torwart Mirko Pantkowski hatte sein Gehäuse verlassen, war im letzten Moment zurück, als Johannes Huß abgezogen hatte. Die Partie war im zweiten Drittel zunächst taktisch geprägt. In der 28. Minute erzielten die Wildschwäne aber den Ausgleich. Ben Marshall hatte Pantkowski, der keine Sicht hatte, überwunden. Zum Ende des Mitteldrittels schafften es aber die Rheinländer Druck auszuüben. Frederik Storm kam durch, fand jedoch in Eriksson seinen Meister. Thuresson versuchte es flach, aber da war der Schwenninger Schlussmann nicht zu überwinden. In der 39. Minute lochte jedoch Maximilian Kammerer nach Vorarbeit von Thuresson zum 2:1 ein.

Nur 31 Sekunden später traf Ex-NHL-Star Andrej Sustr zum 3:1. Zu Beginn des dritten Drittels sahen die über 18465 Zuschauer in der beinahe ausverkauften Lanxess-Arena die erste Zweiminutenstrafe für Schwenningen. Die Haie verpassten es aber in Überzahl für die Vorentscheidung zu sorgen, Kammerer schoss daneben. Anschließend die Gäste mit einem Mann mehr, aber das Powerplay des SERC war zu statisch. Nicholas Bailen hatte die Entscheidung für die Domstädter auf dem Schläger, brachte die Scheibe aber nicht am Wild-Wings-Keeper vorbei. Zweieinhalb Minuten vor Schluss zog SERC-Trainer Steve Walker seinen Goalie. Doch es passierte nichts mehr. Die Haie siegten letztlich verdient. Der Schwenninger Stürmer Filip Reisnecker: „Wir haben nicht schlecht gespielt, hatten gute Chancen, die Tore hat aber Köln gemacht.

Tore: 1:0 elfte Minute Thuresson (Kammerer), 1:1 28. Marshall, 2:1 39. Kammerer (Thuresson), 3:1 40. Sustr. - Strafen: Köln zwölf, Schwenningen zehn Minuten. - Schiedsrichter: Reid Anderson (Kanada) und Andris Ansons (Lettland). - Zuschauer: 18465. wit