SERC kann Auswärtsfluch nicht brechen

Die Wild Wings haben am Dienstag bei den Straubing Tigers mit 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) verloren. Es war im neunten Auswärtsspiel die siebte Niederlage, der vierte Spielverlust im vierten Spiel mit Brenner.

SERC-Ersatztorwart Cody Brenner durfte zum vierten Mal in dieser Saison ran, hoffte dabei auf seinen ersten Sieg.

Bei Straubing kassierte gleich zu Beginn Michael Connolly eine Zweiminutenstrafe. Schwenningen spielte ein gutes Powerplay. Einzig es fiel kein Tor. Zum einen vermochte Tigers-Goalie Florian Bugl zweimal gegen Max Görtz abzuwehren, zum anderen traf Tylor Spink den leeren Kasten nicht.

Bei fünf gegen fünf schoss dann Joshua Samanski Keeper Brenner durch die „Hosenträger“, der Puck ging aber zum Glück für die Gäste nicht rein. Brenner steigerte sich anschließend und konnte bei einem erneuten Versuch von Samanski abwehren.

Das erste Drittel brachte hohes Tempo und viel Einsatz auf beiden Seiten, Treffer gab es jedoch keine. Die fielen im zweiten Drittel. Schwenningen ging bereits nach 34 Sekunden in Front. Verteidiger Alex Trivellato hatte abgezogen und Marcel Müller fälschte unhaltbar ins eigene Netz ab. Die Wild Wings waren nun am Drücker. Zach Senyshyn legte wunderbar auf Kyle Platzer auf, der brachte die Scheibe aber nicht unter. Tylor Spink und Philip Feist ließen für die Neckarstädter ebenfalls Riesenchancen liegen.

In der 30. Minute musste Senyshyn in die Kühlbox. Die Straubinger zogen ein gutes Überzahlspiel auf. Brenner war jedoch gegen Müller zur Stelle. Als die Wild Wings gerade wieder komplett waren, vermochte Tyler Sheehy zum 1:1 einzulochen. Auf der anderen Seite hatte Trivellato mit einem Pfostenschuss Pech. Brenner zeigte eine schöne Parade gegen Samanski. Zum Ende des Mittelabschnittes wäre der SERC dann doch beinahe wieder in Führung gegangen, Senyshyn brachte die Scheibe aber nicht an Bugl vorbei.

Als zu Beginn des dritten Drittels die Schwenninger Abwehr nicht im Bilde war, musste Brenner ausbügeln. Dann aber Powerplay für die Gäste, Alexander Karachun vermochte jedoch nicht einzulochen. Dann eine Zweiminutenstrafe gegen den Wild-Wings-Stürmer Ken Andre Olimb. Cole Fonstand zog ab, aber Brenner hielt. Mit Platzer und Trivellato mussten zwei Schwenninger auf die Strafbank. Die Tigers spielten 32 Sekunden in Überzahl, trafen aber nicht. Als die Schwenninger wieder zu viert waren, markierte Justin Scott doch das 2:1 für die Einheimischen (52.). Lediglich 65 Sekunden später fiel auch schon das 3:1. Der Straubinger Kapitän Sandro Schönberger zog ab, der Puck ging an den Pfosten und sprang Brenner hinten an den Körper und von dort ins Netz. Dreieinhalb Minuten vor Schluss nahm SERC-Trainer Steve Walker eine Auszeit und zog seinen Torwart. Samanski traf aber vier Sekunden vor Schluss in den leeren Schwenninger Kasten zum Endstand.

Damit war für die Wild Wings die Niederlage auf der größten Eisfläche in der DEL besiegelt. Es war im neunten Auswärtsspiel die siebte Niederlage für die Schwäne. Goalie Brenner zeigte sich zwar verbessert, kassierte in seiner vierten Partie aber den vierten Spielverlust.

Die Wild Wings empfangen am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, die Iserlohn Roosters in der Helios-Arena.