SERC hat zwei Auswärtsaufgaben vor der Brust

Die Wild Wings müssen am Wochenende zweimal auswärts ran: Am Freitag, bereits um 18 Uhr, gastieren sie bei den Grizzlys Wolfsburg und am Sonntag, 16.30 Uhr, beim ERC Ingolstadt.

Für die Schwenninger Kufencracks geht es am Wochenende auf fremdem Eis gegen direkte Konkurrenten. Am Donnerstag um zehn Uhr brechen die Wild Wings mit ihrem Bus ins 640 Kilometer entfernte Wolfsburg auf. Sie werden dort zweimal übernachten. Am Samstag geht die Fahrt dann von Niedersachsen über 530 Kilometer nach Ingolstadt, am Sonntag treffen sie auf die Panther. SERC-Trainer Steve Walker: „Die Spiele sind schon aufgrund der Tabellensituation sehr wichtig, wir sind weiterhin in einer sehr guten Position.“

Die Wild Wings belegen mit 63 Punkten aus 38 Begegnungen und einem Torverhältnis von 116:107 den fünften Tabellenplatz. Die Grizzlys Wolfsburg sind mit 60 Zählern aus 38 Partien und einem Torverhältnis von 106:109 Siebter. Sieg und Niederlage gab es für die VW-Städter am vergangenen Wochenende, einem 2:1-Erfolg in Augsburg folgte eine 4:6-Heimpleite gegen Straubing. Die Wolfsburger sind neben den Eisbären Berlin das einzige Team der DEL, das auswärts stärker als daheim ist: Während die Grizzlys in fremden Stadien 33 Punkte sammelten, waren es in ihrer heimischen Eis-Arena nur deren 27. Trainer Mike Stewart kritisierte nach der Niederlage gegen Straubing öffentlich seine „Special Teams“, Unterzahlspiel und Überzahlspiel seiner Mannschaft seien schlecht.

Indes, in Überzahl sind die Wolfsburger auf Rang zehn mit einer Erfolgsquote von 16,5 Prozent, besser als die Wild Wings (Platz zwölf, 15,8 Prozent). In Unterzahl sind die Grizzlys mit einer Quote von 75,4 Prozent 13. und Vorletzter, Schwenningen belegt mit „Penalty Killing“ hingegen Rang fünf (85,3 Prozent). Aktueller Topscorer der Niedersachsen ist der US-Amerikaner Andy Miele mit 32 Punkten (elf Tore/21 Assists). Verteidiger John Ramage, der von Schwenningen nach Wolfsburg wechselte, wartet hingegen noch auf seinen ersten Torerfolg im Trikot der Grizzlys.

Die bisherigen Saisonbilanz der Wild Wings ist positiv: Am 24. September gewannen sie daheim klar mit 5:0 und am 16. November siegte der SERC in Wolfsburg knapp mit 4:3 nach Verlängerung. Unterdessen gab der EHC Red Bull München am Mittwoch bekannt, dass der ehemalige Wolfsburger und Schwenninger Dominik Bittner mindestens zwölf Wochen ausfällt. Der Verteidiger zog sich am vergangenen Sonntag beim Heimspiel der Münchner gegen die Eisbären Berlin (Ergebnis 4:6) eine Oberkörperverletzung zu und muss operiert werden.

„Die Diagnose war natürlich ein Schock und extrem enttäuschend. Mein persönlicher Fokus liegt jetzt auf der Reha, die ich nach der Operation mit allem, was ich habe, angehen werde“, kündigte Bittner an. „Wolfsburg spielt ähnlich wie wir. Wichtig wird sein, dass wir anders als zuletzt gegen Düsseldorf und Köln auch im ersten Drittel sofort bereit sind, schnell agieren, Disziplin in unsrem Spielsystem haben. Es gilt von Beginn an die Wolfsburger Verteidiger unter Druck zu setzen“, so Walker. „Wir müssen von Anfang an unsere Beine bewegen und im System als Gruppe agieren“, sagt auch Stürmer Zach Senyshyn bezüglich der Marschroute.

Der Kanadier, einst Erstrundenpick in der NHL, hat in Schwenningen nicht enttäuscht. Geschwindigkeit und Hände des 26-Jährigen sind sehr gut. Indes, der 1,85 Meter große und 96 Kilogramm schwere Rechtsschütze taucht auch immer wieder mal ab, und das Körperliche ist so gar nicht sein Spiel. Senyshyn steht bei dem Personal, mit denen Schwenningen verlängern will, nicht ganz oben auf der Liste, obwohl sich die Scoringbilanz mit 21 Punkten (acht Tore/13 Assists) durchaus sehen lassen kann. Eine Vertragsverlängerung zu einem späteren Zeitpunkt ist durchaus möglich.

Der sonntägliche Gegner der Wild Wings, der ERC Ingolstadt, ist mit 58 Punkten aus 38 Spielen und einem Torverhältnis von 98:96 Tabellenachter. Die Schanzer verloren zuletzt auswärts in Frankfurt mit 2:3, siegten daheim gegen Mannheim aber mit 4:0. Topspieler gegen die Adler war der Finne Patrik Virta der zwei Tore vorbereitete und eines selbst erzielte. Topscorer der Schanzer ist aber „Oldie“ David Pietta mit 25 Zählern (fünf Treffer/20 Vorlagen).

Im ersten Spiel des Jahres am 2. Januar vermochten die Wild Wings einen 4:2-Heimsieg zu verbuchen. Auch am 29. Oktober des alten Jahres hatten die Schwenninger daheim gegen Ingolstadt mit 6:3 gewonnen. Bei den Bayern unterlagen die Neckarstädter hingegen am 22. September hoch mit 2:7. Walker: „Ingolstadt geht im Sturm auf dem Eis weit nach außen, dehnt das Spiel aus. Zudem sind sie defensiv stark. Zuletzt haben wir zwar 4:2 gewonnen, haben dabei nach der 3:0-Führung aber nicht alles richtig gemacht.“

In Wolfsburg wird Joacim Eriksson den Schwenninger Kasten hüten, ob Cody Brenner in Ingolstadt eine Chance erhält, lässt Walker offen. Stürmer Max Görtz ist wieder fit und wird gegen die Grizzlys spielen, ebenso wie Thomas Larkin, der in Köln aus privaten Gründen fehlte. Weiterhin aufgrund seiner Handverletzung muss Tyson Spink passen. „Er hat zwar grünes Licht von den Ärzten, hat aber noch zu wenig geschossen. Er sollte die Woche darauf dann aber spielen“, so Walker.

Unterdessen beendet Ex-NHL-Star Tyler Ennis, der von den Adler Mannheim erst im vergangenen Oktober als Nachverpflichtung unter Vertrag genommen worden war, mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Der 34-jährige Angreifer sei mit der Bitte an die Verantwortlichen der Adler herangetreten, seinen bis Saisonende gültigen Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der Grund dafür sei eine schwere Nackenverletzung, die er sich Ende November im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen die Rapperswill-Jona Lakers aus der Schweiz zugezogen hatte.