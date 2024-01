Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet. Die Schwenninger Wild Wings haben am Donnerstag vor 13389 Zuschauern in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim Tabellenführer Eisbären Berlin 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) gewonnen. Zweifacher Torschütze war Chris Brown.

Max Görtz fehlt angeschlagen

Bei den Wild Wings wirkte Stürmer Max Görtz nicht mit. Der Schwede ist laut Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin leicht angeschlagen. Allerdings waren die Leistungen des 30-jährigen Angreifers zuletzt auch wenig überzeugend, dass er wohl auch ohne größere Bedenken als überzählig hätte draußen bleiben müssen.

Beide Teams verzichten auf Stammgoalie

Wie von Trainer Steve Walker angekündigt, hütete Cody Brenner den Schwenninger Kasten. Auch bei Berlin stand mit Jonas Stettmer der „Back-up“ im Tor.

SERC mit Blitzstart zum 2:0

Etwas überraschend fand der Tabellenführer in eigener Halle im ersten Drittel gar nicht statt. Die laufstarken Gäste bestimmten, angefeuert von 150 mitgereisten SERC-Fans, das Spiel. Boaz Bassen markierte nach fünf Minuten im Nachstochern das 0:1. In der neunten Minute agierten die Wild Wings in Überzahl und Chris Brown war mit einem fulminanten Schlagschuss aus dem Halbfeld erfolgreich -2:0.

Sebastian Uvira wäre beinahe sogar das 3:0 geglückt, Stettmer zeigte aber eine gute Fußabwehr. Auf der anderen Seite blieb der bis dato weitgehend beschäftigungslose Brenner gegen Kai Wissmann Sieger. Der gebürtige Schwenninger und Eisbären-Kapitän meinte nach dem ersten Drittel: „Wir haben die Zweikämpfe verloren und sind viel zu langsam, wir müssen schneller spielen.“

Berlin kommt engagiert aus der Kabine

Und tatsächlich, die Berliner mit Kapitän Wissmann traten im zweiten Drittel ganz anders auf, waren jetzt in der Partie. Brenner hatte gegen Yannick Veilleux und Frederik Tiffels alle Hände voll zu tun, um den Anschluss zu verhindern. Gegen Tobias Eder wurde der Schwenninger Schlussmann dann sogar zu einer Glanzparade genötigt.

In der 30. Minute war es aber so weit, Zach Boychuk traf Brenner durch die Beine. Der agile Tiffels hatte den Ausgleich auf dem Schläger, der SERC-Keeper war aber mit seiner Fanghand da. Dann Überzahlspiel für die Hauptstädter. Der SERC konterte über Alexander Karachun, Ken Andre Olimb brachte die Scheibe jedoch nicht im Berliner Kasten unter. Stattdessen glich der Spitzenreiter in der 39. Minute aus. Eder traf dem Schwenninger Schlussmann durch die „Hosenträger“.

Gewonnenes Bully führt zum Siegtreffer

Tiffels hatte im Schlussdrittel die Berliner Führung auf dem Schläger, die Fanghand von Brenner war aber da (46.). Die Wild Wings hatten Schwierigkeiten vor ihrem Kasten aufzuräumen und so lag der Berliner Führungstreffer förmlich in der Luft. Schwenningen schaffte kaum noch Entlastung. Doch dann in der 58. Minute gab es ein Bully vor dem Eisbären-Kasten. Tylor Spink gewann das Anspiel und Brown lochte direkt ein, bejubelte seinen zweiten Treffer am Abend.

Die Hauptstädter zogen den Torwart. Phil Hungerecker kassierte eine Zweiminutenstrafe. Berlin spielte mit sechs gegen vier Feldspieler. Doch die Gastgeber trafen nicht mehr. Brenner nach der Schlusssirene: „Wir haben alles richtig gemacht. Wir wussten, dass die Berliner mit ihrer Qualität im zweiten Drittel kommen würden. Am Ende haben wir alles reingeworfen und hinten dicht gemacht.“

Am Sonntag, 19 Uhr, empfangen die Wild Wings die Nürnberg Ice Tigers.