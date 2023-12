Die vorzeitige Bescherung in Form von drei Punkten ist bei den Schwenninger Wild Wings ausgeblieben. Zum Auftakt des 30. Spieltages in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unterlagen die Neckarstädter dem Topteam Fischtown Pinguins Bremerhaven vor ausverkauftem Haus 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Phil Hungerecker hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.

Für die Mannschaft von Trainer Steve Walker war es die dritte Niederlage in Folge. Bei Schwenningen fehlte Verteidiger Johannes Huß wegen einer Schulterverletzung, die er sich nach einem Foul an der Bande von Straubings Cody Lampl beim 3:6 am Donnerstag zugezogen hatte. Huß könnte aber laut Wild-Wings-Pressesprecher Krischan Läubin eventuell noch in diesem Kalenderjahr wieder auflaufen, gegen Bremerhaven spielte Peter Spornberger für ihn. Außerdem rückte Filip Reisnecker für Philip Feist ins Team.

Die Partie plätscherte zunächst so vor sich hin. Die erste gute Chance der Partie besaß Alexander Karachun, der am Bremerhavener Goalie Kristers Gudlevskis scheiterte. Ben Marshall kassierte anschließend eine Zweiminutenstrafe. Phillip Bruggisser zog ab, SERC-Rückhalt Joacim Eriksson war aber mit der Fanghand da. In der 14. Minute kassierte William Weber nach einem Check gegen den Kopf von Bremerhavens Dominik Uher, der verletzt raus musste, fünf Minuten plus Spieldauer.

Das Spiel wurde nun kurzzeitig giftiger. Vladimir Eminger zog ab, Eriksson war aber zur Stelle. Im zweiten Drittel plätscherte die Partie zunächst wieder vor sich hin. Erst in den letzten fünf Minuten des Mittelabschnittes wurde es lebhafter. Christian Wejse verfehlte den halbleeren Schwenninger Kasten. Dann musste Alexander Friesen auf die Strafbank. Das Powerplay der Gastgeber war aber nicht sonderlich gut, außerdem schoss Zach Senyshyn über den Bremerhavener Kasten. Bei fünf gegen fünf Feldspieler blieb Gudlvevskis gegen Ken Andre Olimb Sieger. In der 40. Minute gingen die Fischtown Pinguins in Führung. Nationalverteidiger Lukas Kälble lochte erfolgreich ein, die 70 mitgereisten Bremerhavener Fans jubelten.

Zu Beginn des Schlussdrittels musste Arkadiusz Dziambor in die Kühlbox. Eriksson bewahrte sein Team vor einem Zweitore-Rückstand. Auf der anderen Seite verhinderte Gudlevskis den möglichen Ausgleich von Olimb. Auch Senyshyn brachte die Scheibe nicht an dem Letten im Bremerhavener Kasten vorbei. In der 49. Minute dann aber doch der Ausgleich. Phil Hungerecker vermochte sein neuntes Saisontor bejubeln. Pfaffengut hätte den SERC beinahe in Front gebracht. Die Gastgeber waren nun angefeuert von ihren Fans in der ausverkauften Helios-Arena am Drücker. Nicolas Appendino musste auf das Sünderbänkchen, Schwenningen war nah am Führungstreffer, der Puck wollte aber nicht über die Linie.

Dann sprang die Scheibe vor dem SERC-Kasten unglücklich ab und Colt Adam Conrad drückte sie zur neuerlichen Gästeführung über die Linie. Wild-Wings-Trainer Steve Walker nahm eine Auszeit, zog den Torwart. Neuzugang Chris Brown, von dem ansonsten nicht viel zu sehen war, vergab aber. Bremerhaven nahm alle drei Punkte mit an die Wesermündung.