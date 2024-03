Die Saison ist für die Wild Wings vorbei. Die Schwenninger Kufencracks verloren Spiel sieben der Play-off-Viertelfinalserie an Karsamstag mit 2:3 (0:2, 0:1, 2:0) in Straubing. Die Serie endete 3:4.

Bei den Tigers konnte der zuletzt fehlende ehemalige NHL-Verteidiger Justin Braun wieder mitwirken.

Bei den Wild Wings fiel der angeschlagene Stürmer Tylor Spink hingegen aus. Beide Teams gingen von Beginn an extrem hohes Tempo. Nach fünf Minuten kassierte der Straubinger Stürmer Parker Tuomie zwei Strafminuten. Goalie Hunter Miska hielt gegen Ben Marshall. Die Hausherren fuhren in Unterzahl einen Konter, Joacim Eriksson rettete aber gegen Michael Connolly. Bei fünf gegen fünf Feldspieler brachte Zach Senyshyn an seinem 27. Geburtstag den Puck nicht an Miska vorbei.

Auf der anderen Seite wurde Stephan Daschner nicht angegriffen und der Verteidiger markierte mit einem Rückhandschuss das 1:0. Die Straubinger machten nun enormen Druck. Cole Fonstad vermochte das 2:0 zu markieren. Zu Beginn des zweiten Drittels hatten die Wildschwäne Probleme mit der Disziplin. Als eine Strafe gegen den SERC angezeigt war, markierte JC Lipon das 3:0. In allen sechs Spielen der Serie zuvor hatte jene Mannschaft dann auch gewonnen, die 3:0 geführt hatte. Die Wild Wings zeigten sich beeindruckt, bei ihnen ging erst einmal nicht mehr viel zusammen.

„Wir müssen zu unserem Spiel zurückfinden, hart arbeiten“, mahnte der Schwenninger Routinier Daryl Boyle. Sebastian Uvira versuchte es mit einem Schuss aus spitzem Winkel, Miska war aber mit der Fanghand da. Dann ein Break der Tigers, Eriksson hielt gegen Tuomie jedoch bravourös. Auf der anderen Seite tankte sich Daniel Neumann durch, sein Rückhandschuss hielt aber der US-Amerikaner in Straubinger Diensten.

Im dritten Drittel dann Überzahlspiel für Schwenningen, das Powerplay der Wild Wings war aber, wie gehabt, zu schwach. Bei fünf gegen fünf machten die Gäubodenstädter den Raum extrem eng, die Mannen vom Neckarursprung konnten kaum einmal richtig Tempo aufnehmen.

In der 54. Minute dann aber doch der Treffer für die Schwenninger, Kapitän Thomas Larkin traf aus Gästesicht ins Schwarze. Allerdings kassierte gleich darauf SERC-Verteidiger Will Weber eine Zweiminutenstrafe. Bei fünf gegen fünf schaffte dann aber tatsächlich Tyson Spink doch den direkten Anschluss. Die Wild Wings zogen den Torwart. Marshall hatte tatsächlich noch den Ausgleich auf dem Schläger, aber Miska wehrte ab. Damit stehen die Straubing Tigers im Halbfinale gegen Berlin. Das zweite Semifinale bestreitet Bremerhaven gegen München. Für die Wild Wings, die bravourös gekämpft haben, ist die Saison zu Ende.

SERC-Stürmer Phil Hungerecker: „Das Spiel hätte heute in beide Richtungen laufen können. Wir hätten auch in Führung gehen können. Es war eine unglaubliche Saison von uns, wir hätten mehr verdient gehabt, als hier in Spiel sieben auszuscheiden.“ Tigers-Trainer Tom Pokel: „Es war ein hervorragendes Spiel. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir sind noch nicht fertig. Großes Lob aber auch an Schwenningen, die haben bis zum Schluss Druck gemacht.“

Wild-Wings-Coach Steve Walker: „Wir haben ein gutes erstes Drittel gespielt. Straubing hat aber getroffen, wir nicht. Wir haben einige Zweikämpfe verloren, auch Strafen gezogen. Dennoch ich bin extrem stolz auf diese Mannschaft. Wir werden in Schwenningen unsere Lehren aus dieser Play-off-Serie für die kommende Saison ziehen.“

Tore: 1:0 14. Daschner, 2:0 18. Fonstad. 3:0 24. Lipon, 3:1 54. Larkin, 3:2 57. Tyson Spink. - Strafen: Straubing 13, Schwenningen 13 Minuten. - Schiedsrichter: Martin Frano Tschechische Republik) und Reid Anderson (Kanada). - Zuschauer: 5635 (ausverkauft)