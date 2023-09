Schlagzeuglegende Chris Slade im Villinger Klosterhof

Ein besonderes Konzertereignis findet am Samstag, 23. September, im Jugend– und Kulturzentrum Klosterhof in Villingen–Schwenningen statt. Zu Gast ist Schlagzeuglegende Chris Slade. Der Schlagzeuger hat 2012 The Chris Slade Timeline gegründete, um seine über 50–jährige Karriere als professioneller Rock–Schlagzeuger zu feiern, die er im Alter von nur 16 Jahren bei Tom Jones begann, heißt es in der Pressemitteilung.

Seitdem ist Chris Slade mit Größen wie AC/DC, Manfred Mann’s Earthband, Count Basie, Tom Jones, Paul Rodgers, Jimmy Page, The Firm, David Gilmour, Uriah Heep und noch viele mehr. Die Besucher haben die Möglichkeit die Schlagzeuglegende und das legendäre Drumset der AC/DC Rock or Bust Welttournee hautnah zu erleben.

Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Im Vorverkauf kosten Tickets 25 Euro und an der Abendkasse 30 Euro. Karten gibt es in Villingen bei Mory’s Hofbuchhandlung, online bei Eventim.de oder per Mail direkt bei [email protected].