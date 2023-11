Villingen-Schwenningen

Rückschlag für sozialen Wohnungsbau in VS

Ein neues Wohn- und Verwaltungsquartier ist auf dem früheren Kasernengelände in Villingen geplant. (Foto: Marc Eich )

Eine schlechte Nachricht hat die Stadt in Sachen bezahlbarer Wohnraum im neuen Quartier „Oberer Brühl“ auf dem ehemaligen Kasernengelände in Villingen: In der zweiten Runde des europaweiten Vergabeverfahrens sind alle Bewerber abgesprungen, steht im Bericht für die Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 8. November, ab 16 Uhr in der Neckarhalle in Schwenningen.

