Reisefotograf entführt die Zuschauer nach Alaska und Afrika

Die Event-Reihe „Story VS“ startet im neuen Jahr mit einem Doppelevent: Der Schweizer Reisefotograf Thomas Sbampato präsentiert am Samstag, 13. Januar, um 15.30 Uhr seine Live-Multivision „Kanada - Alaska“ und um 20 Uhr seine bildgewaltige Leinwandreise „Namibia - Botswana“ in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen.

Thomas Sbampato verbrachte über fünf Jahre in Kanada und Alaska. Er präsentiert in der ersten Show um 15.30 Uhr die eindrücklichsten Bilder, abenteuerlichsten Anekdoten und humorvollsten Geschichten in einem Best-of-Vortrag. Dabei gibt er intime Einblicke in das Leben seiner Freunde. Es sind knorrige Charakteren, die verwurzelt sind mit der Weite des Nordens und ihren Nachbarn wie Bären, Elche, Wölfe und Wale. Er begleitet John Hall, der nur mit Pickel und Schaufel ausgerüstet, sich zehn Jahre durch den Permafrost der Brooks Mountains wühlte, bis er auf eine reiche Goldader stieß. Er berichtet über das Leben von Jeanne Keane, die als Eagle Lady berühmt wurde, und zeigt warum die Braut bei der Cowboyhochzeit auf den Strauss schießt.

Sbampato erzählt aus seinem Leben als Tierfotograf und wie er als einziger Europäer über zehn Jahre lang eine Fahrerlaubnis für den Denali Park besaß. So gelangen ihm in der Serengeti des Nordens, am Fuße der Alaska Range, außergewöhnliche Aufnahmen von Grizzlies, Wölfen und kämpfenden Elchen.

In der zweiten Show um 20 Uhr entführt Thomas Sbampato die Zuschauer auf eine Reise in die Wildnis Afrikas, nach Namibia und Botswana. Von der Namib- und Kalahariwüste im Süden, über das Okavango Delta bis in den tropischen Norden des Caprivi Streifens, umgibt die Reisenden die stille Weite, der dünn besiedelten und oft staubigen Landschaften, die nachts von einem unglaublichen Sternenhimmel überzogen werden.

Mehrere Monate durchstreifte der Reisende Thomas Sbampato sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt, zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Nicht selten fanden sich am nächsten Morgen im Sand die Spuren von Elefanten, Antilopen und Großkatzen neben dem Auto wieder, ohne dass der Fotograf deren nächtliche Präsenz mitgekriegt hätte.

Eintrittskarten erhalten Interessierte bei den bekannten Vorverkaufsstellen Morys Hofbuchhandlung Villingen und Donaueschingen, bei den Tourist-Informationen Villingen-Schwenningen, telefonisch unter der Schwarzwälder Bote Tickethotline 07423/78790 sowie digital bei