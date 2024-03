Punkmusik als Lebenselixier in der Provinz

„Lustiger als hierzulande erlaubt und ernster als hierzulande gewünscht“, hieß es einmal über Rocko Schamonis Erinnerungen vom Jungsein in der Provinz - zwischen Liebeskummer und Konfirmationsunterricht, Mofas und Bier, Kühen und Langeweile.

Die schauspielerische Ode an Musik und die lebensverändernde Kraft von Punk kommt am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Theater am Ring auf die Bühne, schreiben die Theaterleiter in einer Pressemitteilung und sagen über den inhalt des Stücks: „Als Teenager auf dem Land aufzuwachsen - es gibt größeres. Zu den vielzähligen Segnungen der Pubertät kommen erstickende Langeweile, öffentliche Transportmittel aus der Hölle und überinteressierte Nachbarn. Das Kultur- und Weggehangebot ist praktisch nicht vorhanden und die Großstadt liegt in unerreichbarer Ferne. Und doch: Vielleicht liegt genau hierin auch ein großes Privileg? Coole Vorbilder finden sich keine, jeder Erfolg ist hart erkämpft, die eigene Identität muss man sich selber zusammensuchen. So wie Rocko Schamoni, der in seiner Jugend beschloss, Punk zu werden und Musik zu machen.“

Karten für „Dorfpunks“ gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro (ermäßigt 50 Prozent) beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline unter der Telefonnummer 07721/82-2525, per Mail an [email protected] und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de/tickets