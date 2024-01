Play-offs? Titel? Champions League? In Schwenningen wachsen die Träume in den Himmel

Boaz Bassen hat bei den Wild Wings für die kommende Saison verlängert. Der Kanadier Kyle Platzer wird hingegen nur schwer zu halten sein. Schafft Schwenningen es in die Champions League?

Nach Informationen unserer Zeitung bleibt Bassen bei den Wild Wings. Der 1,84 Meter große und 84 Kilogramm schwere Allrounder war nicht gut in die Saison gestartet. Zuletzt zeigte die Formkurve des laufstarken Eigengewächs aber nach oben. Der Linksschütze konnte als Stürmer drei Tore erzielen, wurde aber auch wie am Freitag gegen Frankfurt als Verteidiger eingesetzt. Am Sonntag gegen Augsburg saß Bassen, der auf dem Eis keinem Zweikampf aus dem Weg geht, jedoch überzählig auf der Tribüne. Der 24-Jährige Deutschkanadier entstammt der Jugend des SERC und durfte bereits 2019 erste Spiele für die Wild Wings in der DEL absolvieren.

Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner hatte schon vor Wochen vermutet, dass er angesichts der Erfolge der Schwenninger wohl nicht alle Spieler der Mannschaft, die er halten will, auch halten kann. Tatsächlich dürfte es dem Vernehmen nach ganz schwer werden, denKanadier, der es aktuell auf 31 Punkte (zwölf Tore/19 Assists) schaffte, für die neue Saison an sich zu binden.

Jedenfalls weilte am Sonntag Larry Mitchell, Sportmanager des EHC Kloten - Mitchell gab seine Doppelfunktion als Trainer auf, neuer Coach des Schweizer A-Ligisten ist der Ex-Schwenninger Stefan Mair (wir berichteten) - am Bauchenberg. Mitchell schaute genau hin, was der Spieler mit der Rückennummer 88 auf dem Eis bot und unterhielt sich mit dem ebenfalls anwesenden Spielerberater von Platzer. Und Kloten ist nicht der einzige Klub, der Platzer gerne hätte.

Am Sonntag war „Schools day“ in der Helios-Arena. Wild-Wings-Hauptsponsor, die Firma Karl Storz aus Tuttlingen, hatte 450 Schülerinnen und Schüler eingeladen. Die erfuhren am Sonntag über Eishockey und Medizintechnik gleichermaßen viel. „Es war eine super Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler waren sehr interessiert. Wayne Hynes hat es klasse gemacht“, sagte Christian Braun, der kaufmännische Ausbildungsleiter von Storz unserer Zeitung.

Der ehemalige Nationalspieler und aktuelle Cheftrainer der Wild Wings Future, Wayne Hynes, gab den Jugendlichen einen Einblick in die schnellste Mannschaftssportart der Welt. „Unsere Eisfläche ist vier Meter schmaler als die anderen Eisflächen in Deutschland und hat NHL-Maße. Dieser enge Raum kommt unserer Schnelligkeit entgegen, wir sind das beste Heimteam der DEL“, wusste Hynes. Und der SERC-Nachwuchschefcoach animierte die Schülerinnen und Schüler, die Wild Wings im Spiel ganz laut anzufeuern: Mit Erfolg, denn die Wild Wings siegten gegen Augsburg mit 5:2, sprangen auf den vierten Tabellenplatz. Die Fans feierten das Team und Gesänge „Europapokal, Europapokal“, hallten durch die Arena.

Um sich tatsächlich für die Champions League zu qualifizierten, müssten die Wild Wings mindestens Dritter werden. Aus Deutschland qualifizieren sich für die CHL die ersten drei Mannschaften nach der Doppelrunde, beziehungsweise steht der anschließende DEL-Meister, der gesetzt ist nach der Punkterunde nicht auf einem der ersten drei Ränge, sind die ersten zwei der Doppelrunde in Europa dabei. Nun ist der vierte Tabellenplatz nach 42 Spieltagen schon ein großer Erfolg für das Schwenninger Eishockey. Können die Wild Wings in den verbleibenden zehn Begegnungen diesen Rang verteidigen, hätten sie im Play-off-Viertelfinale das erste Heimrecht.

Die Verantwortlichen am Neckarursprung sind freilich bemüht, den Puck flach zu halten. „Das werden noch zehn sehr schwere Spiele. Wichtig ist, dass wir jedes Spiel gleich konzentriert angehen und da spielt es keine Rolle ob wir auf dem vierten, siebten oder neunten Tabellenplatz stehen“, sagt Trainer Steve Walker. Wild-Wings-Gesellschafter Thomas Burger, der am Sonntag aus seiner Heimatstadt Schonach, wo die Weltelite der Nordischen Kombination zu sehen war, an den Neckarursprung geeilt war, freut sich zwar auch, dass in Schwenningen endlich Erfolg eingekehrt ist. Doch auch Burger gibt sich keinen Träumen hin, was für die Wild Wings in dieser Saison noch alles möglich sein könnte. „Es ist das Vernünftigste, von Spiel zu Spiel zu denken - und genau das machen wir“, so Burger.

Am kommenden Freitag gastieren die Wild Wings bei der Düsseldorfer EG und empfangen am Sonntag die Kölner Haie. Unterdessen hat der Schwenninger Alex Dück beim abgeschlagenen Tabellenletzten der DEL2, den Bietigheim Steelers, den Chefposten übernommen. Dück war bereits im Oktober als Co-Trainer zu dem DEL-Absteiger gewechselt. Die Play-downs lassen sich für Schlusslicht Bietigheim angesichts von 18 Punkten Rückstand auf den Tabellenzehnten Freiburg, der den letzten Pre-Play-off-Platz einnimmt, nicht mehr vermeiden. Die Steelers hoffen darauf, mit Dück in den Play-downs den Ligaerhalt zu schaffen. Sein Debüt als Cheftrainer verlor der 43-Jährige allerdings am Sonntag in Bad Nauheim mit 1:3.