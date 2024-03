Planungen für DST-Fachmesse in vollem Gange

Die Planungen für die Fachmesse „DST Dreh- und Spantage Südwest 2025“ schreiten laut Messechef Jan Goschmann gut voran. „20 Prozent der bisher angemeldeten Aussteller sind das erste Mal dabei“, wird er in einer Mitteilung zitiert.

Viele davon hätten für die früh ausgebuchte DST Südwest 2023 keinen Platz mehr bekommen. „Jetzt erweitern wir die Ausstellungsfläche und freuen uns, dass wir noch mehr Unternehmen eine Plattform hier mitten im Branchencluster bieten können“, so Goschmann weiter.

Die Messe findet vom 9. bis 11. April 2025 auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen statt. Das Angebotsspektrum reicht laut Mitteilung von Werkzeugmaschinen, peripheren Anlagen und Einrichtungen, Präzisionswerkzeugen, Robotik, Materialien und Betriebsstoffen bis hin zu Qualitätssicherung, Werkzeugen, Zubehör und ganzen Prozessketten.

Das Themenspektrum der Fachmesse werde kontinuierlich erweitert. Ob neueste Software- und Steuerungssysteme, Robotertechnologien oder Künstliche Intelligenz: Besucher finden laut Mitteilung auf der DST Südwest das Know-how der Branche und wertvollen Austausch.

„Das große Interesse an der DST Südwest ist für die Region ein sehr positives Signal in aktuell schwierigen Zeiten und unterstreicht die Bedeutung von Fachmessen im Marketingmix“, so Goschmann und ergänzt: „Persönliche Gespräche am Messestand und im Fach-Forum tragen dazu bei, Veränderungsprozesse in der verarbeitenden Industrie zu erkennen und innovative Lösungen zu finden.“