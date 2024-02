Pfaffengut vor Absprung nach Frankfurt

Nach dem Sieg gegen die Kölner Haie bekamen die Eishockey-Profis der Schwenninger Wild Wings vier Tage frei. Abseits der Eisfläche scheint es bei der Kaderplanung für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mehr Klarheit zu geben.

Nach Informationen unserer Zeitung hat Phil Hungerecker seinen Vertrag bei den Wild Wings verlängert. Der Stürmer spielt eine starke Saison, brachte es bislang in 41 Spielen auf 27 Scorerpunkte (zwölf Tore/15 Assists). Damit hat er die Werte seiner ersten Saison am Neckarursprung, als er in 55 Partien auf 21 Zähler (acht Treffer/13 Beihilfen) kam, bereits übertroffen. Hungerecker mauserte sich bei den Wild Wings zum Leistungsträger.

Ein anderer Leistungsträger steht hingegen vor dem Absprung: Daniel Pfaffengut. Der Angreifer wechselt dem Vernehmen nach in der kommenden Saison zum DEL-Konkurrenten Löwen Frankfurt. Es wäre nach Verteidiger Ville Lajunen im vergangenen Jahr bereits der zweite Akteur, den die Schwenninger halten wollten, aber an die Frankfurter abgeben müssen. Indes nur, wenn die Hessen die Liga halten können. Aktuell steht Frankfurt auf dem drittletzten Platz und hat lediglich zwei Punkte Vorsprung vor Schlusslicht Iserlohn.

Pfaffengut hat sich diese Saison noch einmal ganz enorm gegenüber den drei Spielzeiten zuvor am Bauchenberg gesteigert und ist zu einem Schlüsselspieler avanciert. Der 27-Jährige verbuchte in 44 Partien bereits 30 Punkte (16 Tore/14 Assists).

Das rheinische Wochenende mit Spielen gegen Düsseldorf und Köln brachte Sieg und Niederlage für den SERC. Während die Schwenninger am Freitag in Düsseldorf 3:6 unterlagen, gewannen sie am Sonntag daheim 4:1. Chris Brown stand in beiden Spielen im Mittelpunkt. In Düsseldorf vermöbelte er seinen Gegenspieler Luis Üffing mit blanken Fäusten. Gegen die Haie erzielte er zwei Tore. „Gegen Düsseldorf war es schwer, als wir 0:4 im Rückstand lagen, wir sind zwar auf 3:4 herangekommen, es hat aber letztlich doch nicht mehr gereicht. Das Spiel gegen Köln lief hingegen großartig, wir konnten alles umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten.“

Die Marschroute war gegen die Haie, die ihr drittes Spiel in dieser Woche zu absolvieren hatten, klar. Die Domstädter sollte erst einmal Kräfte lassen, um im letzten Drittel müde zu sein. „Das 4:1 hat uns den Wind aus den Segeln genommen. Da ist uns der Dampf ausgegangen. Schwenningen hatte am Ende mehr Energie“, musste Haie-Trainer Uwe Krupp eingestehen. „Wir haben uns an unseren Gameplan gehalten. Wir haben gutes Forechecking betrieben und Druck gemacht. Auch das Glück war auf unserer Seite“, sagte SERC-Angreifer Sebastian Uvira.

Durch den Sieg gegen den direkten Konkurrenten zogen die Wild Wings wieder an den Kölner Haien vorbei, sind nun Tabellenfünfter mit 73 Punkten. „Natürlich wollen wir so hoch wie möglich in der Tabelle kommen. Wichtig wäre und das ist mein erstes Ziel, dass wir unter den besten Sechs sind, denn dann sind wir sicher im Viertelfinale dabei“, so Brown, der gerade erst seinen 33. Geburtstag feierte. Coach Steve Walker will freilich mehr. Er hat Rang drei, der möglicherweise die Champions League Qualfikation bringt, im Visier. Das Schwenninger Eishockeyidol Andreas Renz beispielsweise traut dem aktuellen Team der Wild Wings die Meisterschaft zu.

Jetzt ist erst einmal Länderspielpause - Bundestrainer Harold Kreis spielt mit einem Perspektivkader zwei Testspiele in der Slowakei. Der Schwenninger Verteidiger Arkadiusz Dziambor wurde nachnominiert. Die anderen Wild Wings haben vier Tage frei. Brown tritt einen Kurzurlaub mit der Familie in Italien an. Der Angreifer, der noch nicht einmal zwei Monate am Neckarursprung ist und von Slovan Bratislava wechselte, fühlt sich in Schwenningen pudelwohl. Er hat in 16 Spielen für den SERC bereits acht Tore geschossen. „Es passt einfach. Ich hoffe, ich werde auch in der kommenden Saison bei den Wild Wings spielen“, so Brown.

Acht Hauptrundenpartien hat der SERC noch zu bestreiten. „Das werden alles Play-off-Spiele“, sagt Brown. Wie bereit die Wild Wings für die Play-offs sind, wird man sehen. Fest steht aber, dass sie dabei sein werden und das ist schon mal ein Riesenerfolg. Das nächste Spiel bestreiten die Schwenninger am Fastnachtsdienstag daheim gegen die Eisbären Berlin.

Vorläufiger Kader der Wild Wings für die Saison 2024/25