BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken präsentiert gemeinsam mit dem Pianisten Mike Herting am 1. Juli, um 19.30 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen sein kurzweiliges Storyteller-Programm „Niedecken liest und singt Bob Dylan“, bei dem laut Vorschau sowohl Dylan- wie auch BAP-Fans auf ihre Kosten kommen. Es gibt wohl keinen anderen deutschen Musiker, der eine solche Nähe zu Bob Dylan hat, wie Wolfgang Niedecken. Seit Jahrzehnten prägt er mit seiner Band BAP und als Solomusiker die deutschsprachige Rockmusik und setzt sich dabei immer wieder mit dem Werk Dylans auseinander. Im Jahr 2017 ist Niedecken im Auftrag des TV Senders ARTE zu einer Reise auf den Spuren von Bob Dylan aufgebrochen. Kreuz und quer durch die USA, wo er mit vielen ehemaligen Weggefährten, Fotografen, Journalisten und Musikern gesprochen hat, die kompetent über „Bob Dylan’s Amerika“ (so der Arbeitstitel) Auskunft geben konnten. Sein Buch handelt von dieser Reise. Er schreibt über Querverbindungen zu seiner eigenen Biographie und die Berührungspunkte mit der Geschichte seiner mittlerweile seit 45 Jahren existierenden Band BAP. Aus seinem im Plauderton geschriebenen roadmovieartigen Buch, liest Niedecken ausgewählte Passagen und spielt die infrage kommenden Lieder dazu.