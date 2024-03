Neue Krebs-Selbsthilfegruppe „Meta“ startet

Gemeinsam mit der überregionalen Selbsthilfeorganisation „Frauenselbsthilfe Krebs FSK“ startet die Krebsberatungsstelle Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwenningen am Donnerstag 4. April, eine neue Selbsthilfegruppe für Frauen mit einer metastasierten Krebserkrankung: „Meta - Leben mit Metaststasen“.

Das Angebot richtet sich an alle Krebspatientinnen mit einer chronischen Krebserkrankung, unabhängig von der Lokalisation des Tumors. Interessierte treffen sich zum ersten Mal von 15.30 bis 17 Uhr in St. Fidelis, Romäusring 20, in Villingen-Schwenningen. Bei Interesse oder weiteren Fragen können sich Interessierte bei der Krebsberatungsstelle unter Telefon 07721/9137187 oder per Mail an [email protected] melden. Die Gruppe wird fachlich durch die Psychoonkologin Antje Pilger, Leiterin der Krebsberatungsstelle, begleitet und wird künftig jeden ersten Donnerstag im Monat zur angegeben Uhrzeit stattfinden.