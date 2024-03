Neue IHK-Broschüre als Wegweiser durch die digitale Transformation

Um im dynamischen Umfeld der digitalen Transformation den Überblick zu behalten, präsentiert die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg die neunte Auflage ihrer „Let’s get Digital“-Broschüre. Diese dient laut Mitteilung als umfassender Wegweiser durch die Welt der neuesten Technologien und Trends.

„In knapp 40 Veranstaltungen, von Vortragsreihen über Netzwerkveranstaltungen bis hin zu Kongressen, bieten wir unseren Mitgliedsunternehmen die Gelegenheit, sich zu treffen. Hier können Synergien entstehen und spannende Austauschmöglichkeiten geschaffen werden“, so Marvin Lehmann, Referent für Innovation und Technologie bei der IHK. Die Broschüre führt durch innovative Technologien, gibt Einblicke in zukunftsweisende Trends und bietet Orientierung in der rasanten Welt der Digitalisierung.

Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter www.ihk.de/sbh/digitalisierung