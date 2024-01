Närrische Führungen durch Jaag-Ausstellung

Bei öffentlichen Führung durch die neue Ausstellung im Franziskanermuseum mit den Jaag-Figuren sollen die Teilnehmer besondere Einblicke in die Villinger Fastnacht erhalten. Wie die Stadt Villingen-Schwenningen mitteilt finden die nächsten Termine am Sonntag, 21. Januar, um 15 Uhr mit Fabian Höller und Sven Gienger von der Historischen Narrozunft Villingen und am Mittwoch, 24. Januar, um 15 Uhr mit Ina Sahl vom Franziskanermuseum statt.

Im Rahmen der Führungen werde die Geschichte der diesjährigen Hauptfigur des Häsmalers Fischer erläutert und die weiteren neu geschaffenen Figuren und Szenen gezeigt. Der Ausstellungsbesuch und die Führung böten somit eine gute Einstimmung auf die fünfte Jahreszeit. Die Karten für alle öffentlichen Führungen sind im Vorverkauf an der Museumskasse oder online über www.franziskanermuseum.de erhältlich. Ohne Führung kann die neue Ausstellung „Närrische Einblicke. Die Jaag-Figuren“ zu den regulären Öffnungszeiten des Franziskanermuseums besucht werden.