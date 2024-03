Nacht der Musterhäuser im Haus-Bau-Park

Das Frühjahr ist eine gute Zeit, um Pläne vom eigenen Haus zu realisieren. Wer schon bald mit der Familie energieautark, nachhaltig und in den eigenen vier Wänden wohnen möchte, kann sich bei der Nacht der Musterhäuser am Freitag, 8., und Samstag, 9. März, im Haus-Bau-Park am Messegelände in Villingen-Schwenningen bis 22 Uhr von Spezialisten beraten lassen. 15 komplett eingerichtete Häuser laden zum Verweilen ein. Bei stimmungsvoller Illumination, Musik, kleinen Leckereien und Getränken lässt es sich in aller Ruhe von Haus zu Haus ziehen und die neuesten Infos über Finanzierung, Förderung, Energie, Nachhaltigkeit und vieles mehr holen. Der Eintritt ist frei.

Die Bauberatungen sind individuell und kostenlos. Finanzierer und Förderungsprofis erläutern aktuelle Konditionen und beraten Interessierte bei ihrer persönlichen Bau- und Budgetplanung. Ob Architekten-Planungs-Fragen-Abend oder Beratungen von KFW-Finanzierungsexperten über Förderprogramme: Die Bauexperten erwarten Bauinteressierte in den einzelnen Häusern an beiden Tagen bis 22 Uhr.