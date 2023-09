Nach Top-Start geht es für SERC zum Angstgegner

Besser kann es kaum werden: Nach den zwei Siegen am ersten Wochenende wollen die Schwenninger Wild Wings ihre starken Saisonstart nun bestätigen. Am Freitag, 19.30 Uhr, geht es zu Angstgegner ERC Ingolstadt, am Sonntag, 19 Uhr, kommen die Grizzlys Wolfsburg in die Helios-Arena.

Nach dem 2:1-Heimerfolg nach Penaltyschießen gegen Mannheim und dem 7:2 in Iserlohn muss der SERC den Lauf nun ausgerechnet bei Angstgegner ERC Ingolstadt fortsetzen. Dort kassierte Schwenningen in 22 Spielen 20 Niederlagen, gewann nur zweimal. „Von der Statistik wusste ich nichts und das interessiert mich auch nicht“, sagte Trainer Steve Walker.

Die Audistädter sind mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Dabei wollte der Vizemeister der vergangenen Saison nun den nächsten Schritt machen und den Titel holen. Rückhalt im Kasten bleibt der Kanadier Michael Garteig. Von der DEL-Konkurrenz haben sich die Panther mit Luca Zitterbart (Düsseldorf) und Kevin Maginot (Frankfurt) gute Abwehrspieler dazu geholt. Im Sturm ist weiterhin der Ex-Schwenninger Mirko Höfflin an Bord. Mit den US-Amerikanern Andrew Rowe (Rapperswil-Jona) und Casey Bailey (Iserlohn Roosters) wurden zwei Goalgetter verpflichtet. Gespannt darf man auch auf den Finnen Patrik Virta von Meister Tappara Tampere sein. Mit Frederik Storm (Köln), Justin Feser (Wolfsburg) und Ty Ronning (Berlin) haben die Ingolstädter auch gute Angreifer an die Konkurrenz verloren.

Walker warnt dennoch vor den Bayern: „Ingolstadt ist schnell und gefährlich, die haben ein gutes Umschaltspiel, sind zudem in der Defensive richtig gut.“ Deshalb müsse seine Mannschaft im Forechecking gerade die ersten drei, vier Schritte sehr kraftvoll ansetzen, um den Gegner effektiv stören zu können. Das Schwenninger Tor wird am Freitag erstmals Cody Brenner, Neuzugang von den Bietigheim Steelers, hüten. „Cody ist ein Arbeitstier. Er gibt jedes Training 100 Prozent. Er hat sich den Einsatz verdient“, so der Coach.

Am Sonntagabend geht es dann daheim gegen Wolfsburg. Die Grizzlys wollen endlich den Titel gewinnen. In der abgelaufenen Saison waren die VW-Städter Fünfter geworden, wurden im Halbfinale aber von München 4:3 geschlagen. Der Ex-Schwenninger Dustin Strahlmeier soll den Kasten dicht halten. Bei den Verteidigern bedienten sich die Grizzlys bei der Konkurrenz, der US-Amerikaner John Ramage wechselte vom Neckarusprung nach Niedersachsen. Ryan O'Connor kam von den Iserlohn Roosters und Jimmy Martinovic vom Absteiger Bietigheim Steelers.

Neu im Grizzlys-Angriff sind klangvolle Namen aus der DEL, so der US-Amerikaner Matthew White von den Eisbären Berlin, oder Justin Feser vom ERC Ingolstadt. Der US-Amerikaner Andy Miele kam vom schwedischen Klub Jönköping. Zum Auftakt konnten die Wolfsburger zwar einen 4:3-Heimsieg gegen Augsburg einfahren, in Bremerhaven setzte es aber eine deutliche 2:6-Pleite. Schon nach dem ersten Drittel lag Wolfsburg 0:4 hinten. Walker: „Wolfsburg ist nicht so schnell wie Ingolstadt, dafür sind die Spieler größer. Es wird in der Aufstellung bei uns den ein oder anderen Wechsel zum Freitagspiel geben.“ Wer jeweils aufläuft, wollte der Kanadier nicht verraten.

Dass die Erwartung der heimischen Fans nach den tollen Darbietungen des ersten Wochenendes gestiegen sind, ist für Stürmer Max Görtz kein Problem: „Es ist doch schön, zu gewinnen. Da wächst auch das Selbstvertrauen. Wir sind für die Spiele bereit.“ Walker ergänzt: „Die Erwartungen von außen spielen für uns gar keine Rolle. Wir werden bereit sein.“