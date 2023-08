Zu einer rund 2,5–stündiger Moorführung wird für Samstag, 2. September, eingeladen. Start ist um 14 Uhr am Umweltzentrum an der Südseite, Neckarstraße 120 in Villingen–Schwenningen. Die Kosten betragen für Erwachsene 5 Euro, Kinder ein Euro. Moosführer Franz Müller gibt den Teilnehmer, interessante Einblicke in dieses Naturschutzgebiet mit ausgeprägter Geschichte.