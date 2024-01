Mit zwei Heimsiegen wollen die Wild Wings in Richtung Play-offs

Die Wild Wings bestreiten am Wochenende zwei Heimspiele: Schwenningen empfängt am Freitag, 19.30 Uhr, die Löwen Frankfurt und am Sonntag, 16.30 Uhr, die Augsburger Panther.

Wer bei einem oder beiden Spielen der Wild Wings am Wochenende dabei sein will, muss sich sputen. Am Donnerstagmittag gab es für die beiden Partien in der Helios-Arena nur noch wenige Tickets. Die Schwenninger Kufencracks nehmen Anlauf auf Rang vier, den der EHC Red Bull München innehat. Beim Meister reißt das Verletzungspech nicht ab, nach dem Saisonende für Dominik Bittner fällt nun auch noch der schwedische Abwehrmann Adam Almquist für vier bis sechs Wochen aus. Die Münchner, die nur einen Punkt Vorsprung auf die Neckarstädter haben, empfangen am Freitag Köln und gastieren am Sonntag in Mannheim. „Warum sollte es nicht möglich sein, dass wir Vierter werden?! Wir haben eine gute Ausgangsposition und wollen jedes Spiel gewinnen“, sagt SERC-Topverteidiger Ben Marshall. Trainer Steve Walker ergänzt: „Natürlich wäre es gut, in den Play-offs Heimrecht zu haben. Es hilft allerdings nicht, wenn man zu weit nach vorn schaut, denn dann verliert man leicht den Fokus. Es ist besser, von Tag zu Tag und von Spiel zu Spiel zu schauen.“ Und da geht es nun zuerst gegen die Löwen Frankfurt.

Bei Frankfurt wurde Coach Matti Tiilikainen entlassen, Sportdirektor Franz-David Fritzmeier übernahm auch den Trainerjob. Mit Fritzmeier gelangen drei Siege in Folge. Am Sonntag unterlagen die Löwen dann aber in Berlin mit 3:4. Die Hessen haben 47 Zähler auf ihrem Konto. Zu Rang zehn und damit zu den Pre-Play-offs fehlen den Mannen aus „Mainhattan“ gerade mal zwei Pünktchen. Mit dem erfahrenen slowakischen Keeper Julius Hudacek und dem dänischen Nationalverteidiger Markus Lauridsen wurde die kränkelnde Defensive deutlich verstärkt. Die Top-scorer der Frankfurter sind Verteidiger Maksim Matushkin (16 Tore/20 Assists) und Cameron Brace (13 Treffer/23 Vorlagen) die es beide jeweils auf 36 Punkte bringen. Walker hat Respekt vor den Gästen: „Es ist deutlich zu erkennen, dass Frankfurt unter Fritzmeier nun mit mehr Leidenschaft spielt.“ Die bisherige Saisonbilanz der Schwenninger gegen die Löwen ist positiv: Am 3. Oktober gewannen die Hessen zwar daheim mit 5:3, am 24. November siegte aber Schwenningen in Frankfurt mit 4:3 nach Verlängerung, und am 15. Dezember gab es einen 6:3-Heimsieg in der Helios-Arena. Im Training haben die Wild Wings in dieser Woche hauptsächlich an ihrem Defensivverhalten gefeilt. „In der Rückwärtsbewegung müssen wir die Mitte des Eises besser schließen“, so Walker. Dies gelte auch am Sonntag gegen die Augsburger Panther.

Augsburg gewann am vergangenen Wochenende daheim gegen München mit 4:3, musste dann aber einen 1:4-Spielverlust in Straubing hinnehmen. Auch für die Fuggerstädter sind die Pre-Play-offs in Griffweite, aber auch genauso die Rote Laterne, die den Abstieg bedeuten könnte und die aktuell Iserlohn inne hat. Doch die Roosters eilen derzeit von Sieg zu Sieg und haben nur noch einen Zähler Rückstand. Trainer Christof Kreutzer braucht weiter dringend Punkte, und die will er am Sonntag an alter Wirkungsstätte holen. Bester Punktesammler des AEV ist Anrei Hakulinen mit 33 Zählern (18 Tore/15 Assists). Walker: „Augsburg hat nach hinten nun praktisch keinen Puffer mehr. Die sind deshalb jetzt noch gefährlicher, werden defensiv sehr gut arbeiten und die Schüsse blocken - darauf müssen wir uns einstellen.“

Die Saisonbilanz des SERC gegen die Augsburg ist negativ: Am 15. Oktober verloren die Neckarstädter bei den bayrischen Schwaben mit 2:5 und am 30. Dezember mit 2:3 nach Penaltyschießen. Einzig ihr Heimspiel am 26. November konnten die Schwenninger gegen die Panther mit 2:1 gewinnen. Bezüglich der Aufstellung gibt sich Walker gewohnt bedeckt. Theoretisch hat der Zampano aber alle Mann an Bord. Klar ist lediglich, dass Joacim Eriksson am Freitag im Tor steht. „Cody Brenner wird bis zur Pause in zwei Wochen aber auch noch ein Spiel machen“, verrät der Coach. Tyson Spink sei nach seiner Handverletzung zwar noch immer nicht bei 100 Prozent, dennoch aber einsatzfähig. Ob der Tospcorer der vergangenen Saison tatsächlich spielt, hängt aber noch von verschiedenen Faktoren ab. „Derzeit sind einige Kinder von Spielern krank. Wir müssen schauen, ob wirklich alle zur Verfügung stehen.“ Alle zehn Ausländer können ohnehin nicht auflaufen, es sind nur neun Kontingentspieler pro Partie erlaubt. Gesetzt ist freilich Topverteidiger Ben Marshall. Der US-Amerikaner, der es bislang auf 20 Scorerpunkte (fünf Tore/15 Vorlagen) bringt, fühlt sich mit seiner Frau Madison am Neckarursprung pudelwohl. „Es passt beim Klub, in der Mannschaft, es gibt auch herrliche Natur. Wir wohnen direkt in Schwenningen und mögen diese kleine liebenswerte Stadt.“ Alles deutet darauf hin, dass Marshall auch in der kommenden Saison für die Wild Wings die Schlittschuhe schnürt.

Die Partie am Sonntag gegen die Augsburger Panther fungiert übrigens als „Schools day“. 450 Schülerinnen und Schülern werden in der Helios-Arena dabei sein. Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr laden die Wild Wings und der Hauptsponsor die Firma Karl Storz aus Tuttlingen erneut unter dem Motto „Teamgeist und Leidenschaft“ ein. Neben dem DEL-Spiel gibt es für die Jugendlichen einen Medizintechnik-Parcours.