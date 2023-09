Villingen-Schwenningen

Mehr als 13 Drittel ohne Torerfolg

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 2 min

Auch gegen die Schweizer des EHC Kloten vermochten die Schwenninger Wild Wings die schwarze Scheibe nicht im gegnerischen Tor unterzubringen. (Foto: Wilhelm Bartler )

Die Wild Wings haben am Freitag zu Hause in einem Testspiel gegen den EHC Kloten mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) verloren. Die Schwenninger präsentierte sich zwei Wochen vor dem Saisonstart in die DEL erschreckend harmlos.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 21:40 Von: Heinz Wittmann