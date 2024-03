Villingen-Schwenningen

„Matchpuck“ für Straubing

Straubing / Lesedauer: 3 min

Tylor Spink (Schwenninger Wild Wings) kämpft mit Justin Scott (Straubing Tigers) um den Puck. (Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Harry Schindler/imago/Eibner )

Die Wild Wings haben am Dienstag Spiel fünf des Viertelfinals in Straubing mit 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) verloren. Die Schwäne liegen nun in der Serie mit 2:3 hinten, stehen mit dem Rücken zur Wand.