Lady Rose und The Black Gospel Angels in VS

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Seit Jahren werden „Lady Rose & The Black Gospel Angels“ in den USA von einem Millionenpublikum gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun können sie es kaum erwarten, erneut stimmgewaltig sowie gefühlvoll, mit bekannten Gospellieder und Spirituals sowie in einer Bandbreite von Jazz, Soul, Blues über Swing bis hin zum R’n’B authentisch ihr Publikum in Deutschland zu begeistern.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 14:48 Von: sz