Kyle Platzer schießt Wild Wings zum Sieg

Die Schwenninger Wild Wings haben am 22. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der heimischen Helios-Arena die Augsburger Panthers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) besiegt und stehen auf dem vierten Tabellenplatz.

Die über 4100 Zuschauern erlebten am Sonntagabend ein Spiel, das bis zum Schluss spannend blieb, denn die Wild Wings nutzten ihre Chancen gegen Ende des Spiels nicht und verpassten damit den Deckel vorzeitig auf die Partie zu machen. Letztlich aber gewann die Schwenninger Eishockeymannschaft aber verdient, denn sie waren über das gesamte Spiel hinweg die klar überlegene Mannschaft auf dem Eis. Vor allem bei einem Spieler der Wild Wings kann sich das Team bedanken: Kyle Platzer. Er traf gleich doppelt und war somit ausschlaggebend für den knappen Sieg der Wild Wings.

Der Trainer der Augsburger Christof Kreutzer kam mit einem 7:2-Kantersieg im Gepäck gegen München zurück an den Neckarursprung. Bei den Schwenninger Wild Wings, die am Freitag in Frankfurt mit 4:3 nach Verlängerung siegten, rückte Verteidiger Johannes Huß für den überzähligen Peter Spornberger ins Team.

Die erste gute Chance im Spiel besaß Alex Trivellato. Dieser scheiterte aber am Augsburger Torwart Markus Keller. Arkadiusz Dziambor kassierte eine Zweiminutenstrafe. Schwenningen wurde aber in Unterzahl gefährlich, Nationalstürmer Daniel Pfaffengut brachte den Puck jedoch nicht unter. Die Wild Wings dominierten eindeutig und warem am Drücker. Max Görtz scheiterte jedoch an Keller. Der Augsburger Keeper hatte auch gegen Alexander Karachun die Fanghand in der richtigen Position. Die Schwenninger konnten auch eine Überzahlsituation nicht nutzen.

Im zweiten Drittel verflachte die Partie in der Helios Arena zunächst. In der 30. Minute gingen die Wild Wings dann aber 1:0 in Führung. Karachun hatte sich herrlich durchgesetzt und Kyle Platzer staubte mit seinem sechsten Saisontor erfolgreich ab. Mit der Führung im Rücken hatten die Schwenninger Wild Wings die Partie in der Deutschen Eishockey Liga wieder gut im Griff. Daryl Boyle und Zach Senyshyn scheiterten aber jeweils am gegnerischen Torwart. Kurz vor Ablauf des Mittelabschnitts musste Huß umstritten in die Kühlbox. Simon Sezemsky zog in Überzahl ab, Torhüter Joacim Eriksson war aber auf dem Posten.

Im dritten Drittel gab es eine Zweiminutenstrafe gegen Will Weber. Otso Rantakari zog im Powerplay ab und erwischte Eriksson im kurzen Eck. Damit stand es 1:1. Die 100 mitgereisten Augsburger Fans bejubelten den Ausgleich. Drei Minuten später drückte Schwenningen aber wieder auf die Euphoriebremse der Augsburger Anhänger. Denn: Die Wild Wings erzielten das 2:1. Platzer vermochte die Scheibe erneut, diesmal mit einem fulminanten Schlagschuss, erfolgreich zu versenken. Boyle und Larkin verpassten kurz darauf das 3:1 nachzulegen.

Damit blieb es in der Helios Arena spannend bis zum Schluss. Der Gäste-Trainer Kreutzer nahm eine Auszeit und zog seinen Torwart. Es wurde in den letzten Sekunden des Spiels nochmals richtig hektisch. Die Schwäne brachten aber den knappen Vorsprung über die Zeit und holten sich hochverdient den Dreier.

Tore: 1:0 30. Platzer (Karachun), 1:1 44. Rantakari, 2:1 47. Platzer.