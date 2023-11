Kreutzer-Rückkehr misslingt dank Platzer

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hatte sich Christof Kreutzer anders vorgestellt. Der frühere Manager und Trainer der Schwenninger Wild Wings unterlag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Augsburg Panther 1:2. Ein Akteur des SERC machte dabei den Unterschied.

„Es war schön viele bekannte Gesichter wiederzusehen, das hat Spaß gemacht. Ich wollte aber eigentlich Punkte mitnehmen. Leider waren wir im ersten Drittel zu verhalten, hatten zu großen Respekt“, sagte Kreutzer, der bei den Wild Wings in den vergangenen vier Jahren tätig war. Als Trainer und Manager ist er nun bei Augsburg engagiert.

Nutznießer war Kyle Platzer. Der Angreifer wurde nach seinen beiden Toren von seinem Trainer Steve Walker auch als „der Unterschiedsspieler“ geadelt. „Schwenningen hat gute Spieler, sie setzen das Spielsystem sehr gut um“, lobte Kreutzer, der seinem Ex-Verein in dieser Saison viel zutraut. „Je höher die Wild Wings nach der Doppelrunde stehen, wenn sie im Viertelfinale vielleicht sogar Heimrecht haben, desto weiter können sie kommen“, sagte der Ex-Verantwortliche der Wild Wings.

In der Tat: Mit seinem aktuellen Verein hat er als Tabellenelfter bereits 14 Punkte Rückstand auf Schwenningen, das Vierter ist und damit nicht nur direkt für das Play-off-Viertelfinale qualifiziert wäre, sondern auch gegen den Fünftplatzierten (derzeit Löwen Frankfurt) das erste Heimrecht hätte. „Daran denke ich noch nicht, ich denke von Spiel zu Spiel“, sagt Kyle Platzer der gegen die Fuggerstädter doppelt traf. „Jeder kennt das Spielsystem, weiß was verlangt wird, deswegen haben wir vier ausgeglichene Reihen“, gibt sich Platzer bescheiden.

Der 28-jährige Kanadier, der aus dem finnischen Jyväskyla an den Neckarursprung wechselte, ist mit 20 Punkten (sieben Tore/13 Assists) zusammen mit Alexander Karachun (elf Treffer/neun Beihilfen) Topscorer der Wild Wings. „Kyle ist ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft. Er ist defensiv extrem gut. Nach vorne ist er keiner, der schießt, sondern einer, der den Pass für den Mitspieler gibt. Gegen Augsburg hat er aber auch gezeigt, dass er abschließen kann, er war der Unterschiedsspieler“, lobte Trainer Walker. „Es fühlt sich schon toll an, die entscheidenden Tore zu schießen. Und ja ich habe mir auch vorgenommen, mehr zu schießen, mehr den Abschluss zu suchen. Trotzdem ist es mein Spiel, als erste Option einen guten Pass an einen Mitspieler zu suchen. Und da weiß ich, dass ich mit Alexander Karachun und Zach Senyshyn zwei hervorragende Vollstrecker an meiner Seite habe.“ „Die Reihe mit Kyle, Zach und Alexander ist unsere konstanteste Reihe“, lobt Walker weiter.

Allenthalben war bereits am Sonntag nach der Partie gegen die Panther die Vorfreude auf das Derby gegen die Adler Mannheim, das bereits am Donnerstag gespielt wird, zu spüren. Jene Partie ist bereits ausverkauft. „Das erste Aufeinandertreffen mit Mannheim ist nun auch schon wieder eine Weile her. Wir alle freuen uns riesig auf das Spiel“, sagt Platzer.

Bei dem Rivalen aus Nordbaden gab es am Montag den großen Paukenschlag. In einer Pressemitteilung verlautbarten die Adler: „Die Adler Mannheim haben auf die sportlichen Ergebnisse der vergangenen Wochen und Monate reagiert und mit sofortiger Wirkung Cheftrainer Johan Lundskog, Co-Trainer Jeff Hill und Sportmanager Jan-Axel Alavaara von ihren Aufgaben entbunden.“

Co-Trainer Curt Fraser werde weiterhin sein Amt ausführen, der bisherige Development-Coach Marcel Goc rückt auf die Position des zweiten Co-Trainers nach. Dallas Eakins übernimmt in Personalunion die Ämter des Cheftrainers und des Sportlichen Leiters. Das gab der Klub einen Tag nach der Pleite bei Meister München (1:5) bekannt. „Die Entwicklung der letzten Wochen haben uns zunächst zum Nachdenken und schließlich zum Handeln gezwungen. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem neuen Impuls auf der Ebene der sportlichen Führung wieder in die Erfolgsspur zurückfinden werden“, sagte Klubchef Daniel Hopp.

Lundskog war vor der laufenden Saison nach Mannheim gewechselt, sein schwedischer Landsmann Alavaara war bereits seit 2018 Manager. Mannheim hat in diesem Monat sechs von acht Spielen verloren, unter anderem gab es beim Aus im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) zwei Pleiten gegen die Rapperswil-Jona Lakers aus der Schweiz.

Der 56-jährige US-Amerikaner Eakins war bei den Edmonton Oilers erster Trainer des deutschen Starspielers Leon Draisaitl und wurde von den Kanadiern im Dezember 2014 entlassen. Von 2019 bis 2023 betreute Eakins die Anaheim Ducks und verpasste mit dem Klub in vier Spielzeiten stets die Play-offs. Die Adler werden am Donnerstag mit dem neuen Mann entsprechend motiviert in der Helios-Arena zu Werke gehen.

Zum Saisonauftakt am 15. September hatten die Wild Wings die Adler 2:1 nach Penaltyschießen bezwungen. Am kommenden Sonntag gastieren die Wild Wings aus Schwenningen dann bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven.