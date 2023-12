Kontrastprogramm für die Wild Wings: Erst Iserlohn, dann Augsburg

Für die Wild Wings stehen die beiden letzten Spiele des Kalenderjahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an: Am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es in der ausverkauften Helios-Arena gegen Schlusslicht Iserlohn Roosters, am Samstag (19 Uhr) gastieren die Schwenninger bei den Augsburger Panthern.

Die Wild Wings beendeten ihren Negativlauf mit einem 5:3-Sieg am Zweiten Weihnachtsfeiertag im Derby bei den Adlern Mannheim. Und dabei hatte es lange nicht nach einem Schwenninger Erfolg ausgesehen, bis zur 45. Minute lagen die Gäste noch 1:3, drehten die Partie dann aber noch mit vier Treffern in Folge.

„Nach dem 2:3-Anschluss von Thomas Larkin war mir klar, dass wir das Spiel drehen würden. Wir haben unsere Beine bewegt und Mannheim dann klar beherrscht. Dieses Team hat es drauf“, sagte Alex Trivellato. Der SERC-Verteidiger sagte weiter: „In der Kabine in Mannheim haben wir ausgiebig gefeiert. Im Bus war es dann aber schon wieder fast abgehakt. Am nächsten Morgen haben wir uns noch kurz an den Derbysieg erinnert, dann aber konzentriert trainiert.“

Der Fokus lag da schon auf dem Duell gegen den Tabellenletzten. „Das wird ein großer Test. Iserlohn kämpft um den Verbleib in der Liga. Da ist Mentalität gefragt“, sagt Trivellato. Trainer Steve Walker ergänzt: „Die Iserlohner spielen um ihr Leben, da müssen wir alles in die Waagschale werfen. Jeder von uns weiß aber, um was es geht, deswegen werde ich das nicht noch einmal extra betonen.“

Vielmehr analysierte der SERC-Coach die Spielweise der Sauerländer: „Iserlohn spielt mit Trainer Doug Shedden ein eins - drei - eins-System, wie es viele schweizer Mannschaften spielen. Sie machen keinen so heftigen Forecheck. Das ist gut, wenn sie führen, nicht so gut, wenn sie hinten liegen.“

Die Roosters verloren am Dienstag daheim gegen Bremerhaven 2:4. Es war die sechste Niederlage in Folge für die Roosters, die abgeschlagen mit 23 Punkten Träger der Roten Laterne sind. Auf den Vorletzten Nürnberg fehlen den Sauerländer bereits zehn Zähler, es wird also für sie ein mehr als schwerer Kampf um den Klassenerhalt.

Iserlohn verfügt mit 65 erzielten Treffer über die schlechteste Offensive der Liga, mit 125 gleichzeitig über die schlechteste Defensive. Die besten Scorer der Iserlohner sind die Kanadier Michael Dal Colle (acht Tore/13 Assists) und Tyler Boland (zehn Treffer/elf Beihilfen) mit jeweils 21 Punkten. Die ersten beiden Duelle mit den Wild Wings gingen mit 2:7 und 1:3 für die Iserlohner jeweils verloren.

Will Weber ist nach seinem Check gegen den Kopf des Bremerhaveners Dominik Uher noch für die Partie gegen Iserlohn gesperrt. Gegen Augsburg ist Weber dann wieder an Bord. Nicht so Tylor Spink, Johannes Huß und Tyson Spink. Walker: „Tylor ist der erste von den Verletzten, der wieder kommen wird, möglicherweise schon nächste Woche. Er hat zwar schon mittrainiert, ihm fehlt es aber an Kondition. Die Kondition ist bei Johannes da, wenn er grünes Licht bekommt, ist er schnell wieder dabei. Bei Tyson wird es voraussichtlich noch drei Wochen dauern“, sagte der Schwenninger Trainer. Tylor Spink laboriert an einer Bein-, Huß an einer Schulter- und Tyson Spink an einer Handverletzung.

Die Augsburger Panther gewannen am Zweiten Weihnachtsfeiertag in Düsseldorf 5:4 und dies nach 1:4-Rückstand. Die bayrischen Schwaben drehten die Partie im Schlussdrittel innerhalb von vier Minuten. Die Truppe von Trainer und Manager Christof Kreutzer ist mit 35 Zählern Tabellenelfter. Die Wild Wings haben als Achter satte 13 Punkte Vorsprung auf diesen ersten Nicht-Play-off-Platz. Topscorer der Augsburger ist der Finne Anrei Hakulinen mit 28 Zählern (15 Tore/13 Vorlagen).

Walker: „Das war ein beeindruckender Comeback-Sieg der Augsburger in Düsseldorf. Augsburg ist in der Lage, viele Tore zu schießen, besonders in Überzahl, da müssen wir von der Strafbank wegbleiben.“ Am 15. Oktober siegte der AEV daheim gegen die Wild Wings 5:2, am 26. November gewann Schwenningen vor eigenem Anhang 2:1.

Das Curt-Frenzel-Stadion ist bereits ausverkauft, so auch der Gästeblock, viele SERC-Fans werden ihr Team unterstützen. Joacim Eriksson wird den Kasten gegen Iserlohn hüten, voraussichtlich auch in Augsburg. Zwar hat sich Walker für den Samstag noch nicht festgelegt, sagt aber: „Es ist gut, wenn Joacim in seinem Rhythmus bleibt.“