Job-Café macht bei den interkulturellen Wochen mit

Das Welcome Center Schwarzwald-Baar-Heuberg lädt am Donnerstag, 5. Oktober, zum Job-Café ein, das im Rahmen der interkulturellen Wochen stattfinden wird. Das Welcome Center-Team hat sich dafür etwas ganz Besonderes für seine Gäste ausgedacht und sich Experten an die Seite geholt. An fünf Stationen können sich die Teilnehmer zu arbeitsrelevanten Themen informieren und beraten lassen.

So stehen an den Stationen Referenten aus unterschiedlichen Fachgebieten bereit, die Bewerbungen auf Herz und Nieren prüfen, Tipps zum Bewerbungsgespräch geben, oder auch Jobs aus der Region vorstellen. Ein Weiterbildungsberater informiert über die Fortbildungsmöglichkeiten in der Region. Auch besteht die Möglichkeit, sich von einer Fotografin ein professionelles Bewerbungsbild machen zu lassen. Allein dieses Angebot ist mit Kosten verbunden, das Job-Café an sich ist jedoch kostenlos. Das Angebot richtet sich in erster Linie an internationale Fachkräfte, die sich hier in der Region niederlassen.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und endet voraussichtlich gegen 20 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung auf https://welcome-sbh.de/event/job-cafe/ gebeten.