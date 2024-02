Villingen-Schwenningen

Jahresauftakt der IHK: „Es wird wieder besser!“

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 3 min

Julian Nida-Rümelin spricht beim diesjährigen Jahresauftakt der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg. (Foto: Marc Eich/sbo )

Wohin geht die Reise für Unternehmer in der Europäischen Union? Diese Frage stand im Zentrum des Vortrags von Julian Nida-Rümelin bei der IHK in VS.