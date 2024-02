Im Berufsleben „up-to-date“ bleiben

Ob Karrierestart nach Studium oder Ausbildung, Jobwechsler oder Wiedereinsteigende nach längerer Pause: Wer auf der Suche nach einem spannenden Stellenangebot ist, hat auf der „Jobs for Future“ gute Karten. Viele der mehr als 300 Aussteller werben von Donnerstag, 14., bis Samstag, 16. März, auf der Messe für Arbeitsplätze, Aus- und Weiterbildung, Studium um gutes Personal. Einfach direkt am Stand Kontakt aufnehmen und ganz ohne Termin oder Voranmeldung ins Gespräch kommen.

Tagesaktuelle Stellenanzeigen finden Interessierte auch am großen Stellenmarkt in Halle D. Top-Thema Künstliche Intelligenz, individuelle Coachings oder Förderungsmöglichkeiten: Wer beruflich „up-to-date“ bleiben oder sich ganz neu orientieren will, findet auf der „Jobs for Future“ zahlreiche Anbieter von Fort- und Weiterbildungen. Die Messe ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt und Parken sind frei.

Vom Trainee über Quereinsteigende bis hin zur Führungskraft: Die Deutsche Bahn bietet unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten in mehr als 500 Berufe. Elektroniker für Betriebstechnik oder Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung werden genauso gesucht wie Lok- und Lokrangierführer. Auch bei Aldi Süd ist man als Quereinsteiger willkommen. Im Nephrologischen Zentrum Villingen-Schwenningen erhalten neu eingestellte Mitarbeitende ohne Dialyseerfahrung eine mehrmonatige Einarbeitungszeit durch einen Praxisanleiter. Pasta-Fans sind vielleicht bei der Spaichinger Nudelmacher GmbH richtig: Seit 170 Jahren werden hier Nudeln produziert - heutzutage mithilfe modernster Produktionsanlagen. Jobsuchende mit Fernweh sollten am Stand von MRS Electronic vorbeischauen. Mitarbeitende haben hier die Möglichkeit, an internationalen Projekten teilzunehmen und Erfahrungen in einem globalen Umfeld zu sammeln - zum Beispiel an den Standorten in Lettland, Kroatien, Polen und den USA. Einen ersten Überblick über den regionalen Arbeitsmarkt sowie offene Stellen gibt die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen.

Eintritt