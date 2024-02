Villingen-Schwenningen

IHK berät zu Förderprogrammen

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg unterstützt besonders kleine und mittelständische Unternehmen in den Themengebieten Innovation, Digitalisierung und Transformation innerhalb Deutschlands. Sie verweist dabei in einer Pressemeldung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft vom letzten Jahr, dass Baden-Württemberg und Bayern bei der Digitalisierung der Wirtschaft im bundesweiten Vergleich mit Abstand an der Spitze liegen.