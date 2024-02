Mirko Höfflin kehrt zu den Wild Wings zurück. Der 31-Jährige kommt vom ERC Ingolstadt, spielte bereits von 2017 bis 2019 in Schwenningen. Die Liga ist eng und spannend wie nie.

Der erste Neuzugang bei den Wild Wings für die kommende Saison steht fest: Wie unsere Zeitung aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr, wechselt Stürmer Höfflin zur kommenden Runde zurück an den Neckarursprung. Der technisch beschlagene Linksschütze war von 2017 bis 2019 bereits bei den Wild Wings, ging dann als Nationalspieler zum ERC Ingolstadt. Die Audistädter haben sich für die kommende Saison aber mit dem Ex-Schwenninger Daniel Schmölz von den Ice Tigers Nürnberg verstärkt (wir berichten). Die Panther hatten dem Vernehmen nach deswegen kein großes Interesse mehr an der Weiterverpflichtung von Höfflin gezeigt.

In Schwenningen seinerseits versucht der gebürtige Freiburger den nach Frankfurt abwandernden Daniel Pfaffengut (wir berichten exklusiv) zu ersetzen. Höfflin spielt allerdings aktuell eine schwächere Saison, hatte sogar einmal überzählig auf die Tribüne gemusst. Er brachte es in 45 Partien bislang lediglich auf 14 Scorerpunkte (jeweils sieben Tore und sieben Vorlage). Die Spielzeit zuvor die punktemäßig seine beste war, schaffte Höfflin es in ebenfalls 45 Begegnungen auf 38 Zähler (14 Treffer/24 Vorlagen).

Die DEL ist aktuell spannend und eng wie nie. Ganz oben trennen die Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins Bremerhaven im Kampf um die „Doppelrunden-Meisterschaft“ nur ein Zähler. Im Abstiegskampf haben sich die Nürnberg Ice Tigers mit Siegen gegen Iserlohn (4:1) und Schwenningen (3:2) gewaltig Luft verschafft und segeln als aktuell Tabellenzehnter auf Pre-Play-off-Kurs. Düsseldorf, Frankfurt, Iserlohn und Augsburg müssen deutlich stärker um den Klassenerhalt bangen. Ganz besonders die von Christof Kreutzer trainierten Augsburger Panther, die am Sonntag das direkte Duell gegen Iserlohn mit 1:2 nach Verlängerung verloren und die Rote Laterne innehaben. Der letzte der DEL steigt ab, falls in der zweiten Liga Kassel, Krefeld, Dresden oder Bietigheim, die sich allesamt für die DEL-Lizenz beworben haben, Meister wird.

Nun die Bietigheim Steelers können auch rechnerisch nicht mehr vom letzten Platz weg, können allenfalls hoffen, dass sie mit ihrem Schwenninger Trainer Alexander Dück in den Play-downs den Abstieg in die Oberliga noch verhindern. Dresden liegt in der DEL2 aktuell auf Rang elf, wäre also auch nicht einmal in den Pre-Play-offs dabei. Krefeld nimmt Rang sechs ein, Kassel ist souveräner Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Freilich wird erst in den Play-offs der Titelträger ermittelt.

Doch zurück zur DEL. Da ist auch der Kampf ums Play-off-Heimrecht, beziehungsweise den direkten Einzug ins Viertelfinale, extrem spannend. Und mitten drin, wer hätte das vor der Saison gedacht, die Schwenninger Wild Wings. Das vergangene Wochenende mit zwei Auswärtsspielen und auch zwei Auswärtsniederlagen (3:7 gegen München, 2:3 gegen Nürnberg) haben die Ausgangssituation der Mannen von Trainer Steve Walker leicht verschlechtert. Die Cracks vom Neckarursprung sind Tabellenfünfter. Auf Rang vier, der das Heimrecht im Viertelfinale bedeuten würde und den München einnimmt, fehlen nur zwei Pünktchen. Allerdings haben die Wild Wings bereits ein Spiel mehr als der EHC Red Bull ausgetragen.

Der Vorsprung auf Rang sieben, den die Kölner Haie einnehmen und der den Umweg über die Pre-Play-offs bedeuten würde, beträgt aber auch nur drei Zähler. Der Spannung nicht genug, am kommenden Freitag empfangen die Wild Wings mit den Grizzlys Wolfsburg den direkten Tabellennachbarn, der mit einem Punkt weniger auf Rang sechs (die Grizzlys haben ein Spiel weniger absolviert) lauert. Die Wild Wings als stärktes Heimteam der Liga haben ein zweites Heimspiel am kommenden Wochenende und zwar am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Bremerhaven. Für beide Partien sind in der Helios-Arena nur noch Stehplatztickets übrig, gegen Wolfsburg sogar lediglich noch im Gästeblock. Die Wild Wings hoffen in ihrer „Festung Bauchenberg“ auf ein Sechs-Punkte-Wochenende.