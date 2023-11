Heim-Siegesserie der Wild Wings reißt gegen die Kölner Haie

Nach acht Siegen auf eigenem Eis in Folge, kassierten die Schwenninger Wild Wings die erste Niederlage, unterlagen am Sonntag vor 4429 Zuschauern den Kölner Haien mit 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).

Die Wild Wings hatten am Freitag mit ihrem 3:1-Sieg gegen Iserlohn ihre eigene DEL-Heimsieg-Rekordserie aus der Saison 1996/97 übertroffen, gewannen zum achten Mal in Folge auf eigenem Eis. Die Kölner Haie waren am Freitag auch erfolgreich, siegten beim Tabellenführer Eisbären Berlin mit 1:0 nach Penaltyschießen. Torwart Tobias Ancicka hielt überragend, als einziger Schütze den Penalty versenkte Maximilian Kammerer. Zum Spiel. Unter den Augen von Bundestrainer Harold Kreis und DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke erwischten die Domstädter den besseren Start. Schwenningen hatte Glück, dass EX-NHL-Star Andrej Sustr nur die Latte traf. Auf der anderen Seite zog Phil Hungerecker ab, Goalie Ancicka war aber zur Stelle. Frederik Storm tauchte nach einem katastrophalen Fehlpass von Kyle Platzer dann alleine vor Tormann Joacim Eriksson auf und markierte das 0:1. Arkadiusz Dziambor hatte für den SERC den Ausgleich auf dem Schläger, vergab aber aus kurzer Entfernung.

Das Überzahlspiel der Schwenninger war wie gehabt nicht gut. Das der Kölner zunächst aber auch nicht. Als die Gäste einen Mann mehr waren zog Alexander Karachun auf und davon und markierte das 1:1. Karachun der von Bundestrainer Kreis eine Einladung zum Deutschland-Cup erhielt (wir berichteten exklusiv) begründete seine Absage mit seiner ehemaligen Fußverletzung und dass er gerne in der Länderspielpause Zeit zum regenerieren habe. „Die Fans unterstützen ihre Mannschaft hier in Schwenningen brutal“, konnte der begeisterte DEL-Geschäftsführer Tripcke feststellen.

Zunächst aber zeigten die Wildschwäne wieder einmal ein schwaches Powerplay. Die Einheimischen fackelten zu lange, nahmen zu wenig Direktschüsse und konnte so der Aufforderung ihrer Anhänger „Auf geht’s Wild Wings schießt ein Tor!“, in Überzahl nicht nachkommen. Bei fünf gegen fünf gingen die Jungs vom Neckar dann aber in Front. Daniel Neumann war mit einem Handgelenkschuss erfolgreich. Die Haie hatten jedoch die passende Antwort parat, Gregor MacLeod traf nach schöner Vorarbeit von Alexandre Grenier gegen Eriksson. Dann leisten sich die Schwäne aber zu viele Strafzeiten, ein Umstand den Trainer Steve Walker schon zuletzt bei den Auswärtsspielen auf die Palme gebracht hatte. Besonders unnötig eine Zweiminutenstrafe wegen Spielverzögerung von Mark Bassen, der unbedrängt den Puck über das Plexiglas schoss.

In doppelter Überzahl lochte Grenier zum 3:2 gegen Köln ein. Erstmals in dieser Saison hatten die Wild Wings somit zu Hause in Unterzahl ein Gegentor bekommen. Anschließend spielten auch die Wildschwäne kurz in doppelter Überzahl, die Aktionen waren aber zu abwartend. Im Schlussdrittel sah das Powerplay der Schwäne dann mal besser aus, Tylor Spink scheiterte jedoch an Ancicka. Am Ende zogen die Hausherren den Torwart. Es fiel aber kein Treffer mehr. Damit kassierten die Schwäne einigermaßen unglücklich ihre erste Heimniederlage der Saison. SERC-Stürmer Hungerecker: „Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Im Gegenteil, wir haben Köln 60 Minuten lang dominiert. In Überzahl hätten wir aber mal treffen müssen.“ Nun ist Länderspielpause, die Wild Wings bestreiten ihr nächstes Spiel am Donnerstag, 16. November in Wolfsburg.

Tore: 0:1 siebte Minute Storm, 1:1 17. Karachun, 2:1 25. Neumann, 2:2 27. MacLeod, 2:3 30. Grenier.